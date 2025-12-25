科技通膨 iPhone 18入門款恐漲至「8字頭」

我的頻道

編譯林文彬、記者蕭君暉／綜合報導

媒體報導，受制於與記憶體供應商簽訂的長約即將於2026年元月到期，在記憶體報價呈現倍數翻漲下，蘋果後續無法再取得低價料源，恐面臨龐大的記憶體漲價帶來成本激增壓力，進而必須調升明年推出的iPhone 18系列新機售價。

這意味記憶體缺貨大漲價引爆的「科技通膨」，恐怕連蘋果都無法逃過。法人分析，一旦iPhone 18系列漲價，將使得近年蘋果推出新iPhone主打「規格提升、價格不變」的「加量不加價」策略隨之喊卡，恐壓抑買氣，牽動台積電、鴻海、大立光等供應鏈出貨。

業界分析，記憶體過往並非iPhone整機成本占比高的零組件，但這波記憶體漲勢凶猛，而且「有錢也未必拿得到貨」，不僅智慧手機，筆電、遊戲機、網通等科技產品同步承壓，研判若蘋果調漲iPhone 18系列售價，漲幅恐怕至少5%起跳，入門款起售價將告別799美元，走入「8（百美元）」字頭，最高階Pro Max機種售價也會從1250美元起跳。

不過，蘋果也可能透過砍其他零組件報價，來維持具有競爭力的售價，這樣一來，產品技術門檻相對普通、可取代性高的供應商將首當其衝。

台廠中，台積電、大立光、鴻海等，都具有「業界技術第一」優勢，壓力可望相對小一些。

科技媒體Wccftech報導，iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max搭載的12GB LPDDR5X價格，已從今年初25美元至29美元飆漲到70美元，大漲1.8倍。

蘋果已在記憶體價格飆漲前，透過與三星、SK海力士等記憶體供應商簽訂長約鞏固大量貨源，當下仍處於較有利地位，但相關長約據傳將於2026年元月到期，若未擬定完善應變計畫，蘋果可能被迫調高iPhone 18系列新機價格。

關稅發酵 明年貿易動盪恐加劇

美國消費者顧不得觀感 年終購物季讓二手禮品竄紅

