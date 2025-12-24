散戶大軍左右美股 占比躍升至25% 逢低就搶進最青睞標的曝光

我的頻道

編譯葉亭均／綜合外電
散戶投資人日益成為推動美股行情的一大主力。圖為11月26日梅西百貨的聖誕老人走進紐約證交所交易大廳。（路透）
湧入美股的散戶投資人資金將在2025年創下新高，分析師認為，在明年有望降息、繼續推漲股市的情況下，散戶逐漸成為推動行情的一大主力。

摩根大通分析顯示，2025年散戶投入美股的資金規模超過3000億美元，較去年同期的1970億美元大增53%，也比2021年散戶交易狂潮高峰時的2700億美元高出14%。

今年散戶交易量占美股每日成交量的20%至25%，並於4月一度攀升至約35%的歷史高點。

在市場修正期間，散戶逢低搶進遭到拋售的股票，尤其在美國總統川普4月宣布「解放日」關稅引發全球市場劇烈震盪時。散戶已幫助標普500指數再創新高，今年來累計上漲約16%。

Jefferies中小型股票策略師迪尚特表示：「散戶會持續待在市場，尤其是2026 年。他們今年賺到錢，熱中股票交易，也具備便利的交易工具，未來仍將是市場的重要支撐。」

隨著Robinhood、盈透證券等低成本、零手續費券商普及，散戶參與股市的門檻大幅降低，占比年來持續上升。

根據散戶經紀商的資料與主管說法，最受散戶青睞的標的集中在AI概念股，包括Nvidia輝達(另稱英偉達)與Palantir。Palantir股價今年大漲一倍，儘管機構投資者估值疑慮而撤出，但散戶積極「逢低」買進。特斯拉（Tesla）同樣是散戶最愛之一，股價在12月17日創新高，為2024年底以來首見。

盈透證券首席策略師索斯尼克說：「我們平台上成交最活躍的股票，通常是輝達與特斯拉。散戶緊抓市場題材，甚至在某些情況下迫使機構投資者跟進。」

此外，量子運算、鈾礦、金屬礦產與稀土概念股也吸引大量散戶資金，顯示布局愈來愈偏向「題材」。

交易平台主管表示，散戶今年操作一大特色，是更加偏好追蹤股票指數、加密貨幣和商品的ETF。eToro數據顯示，Direxion每日三倍做多半導體ETF（SOXL）與三倍做空ETF（SXOS）名列平台成交金額前五大ETF。

嘉信理財交易與衍生性商品主管馬佐拉說，散戶交易已明顯趨於理性，過去那種短暫、劇烈的「迷因股狂潮」已減少。

分析師也提醒，隨著市場對AI類股疑慮升高，2026年表現未必能超越2025年，投資人可能轉向更分散的配置。

eToro 指出，金融、通訊、非必需消費、能源、礦業及黃金礦業ETF具備潛力；但整體而言，科技股仍將是散戶最終回流的核心類股，尤其在市場出現波動時更為明顯。

