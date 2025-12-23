庫克豪砸295萬元大買Nike股票 是抄底還是力挺？

蘋果執行長庫克。(美聯社)

蘋果公司執行長庫克 在周一（23日）豪砸近300萬美元買進運動鞋大廠耐吉（Nike）的股票，反映在Nike上周公布令人失望的財報，導致股價重挫後，身為Nike董事的庫克自掏腰包進場力挺公司。

根據美國證管會（SEC）周二公布的申報文件，庫克在周一以平均每股58.97美元的價格，買進5萬股Nike股票。這代表投資總額為295萬美元。

目前，庫克持有的Nike股數量已略超過10.5萬股。庫克目前是Nike的首席獨立董事，而且從2005年起就擔任Nike董事，他最新大買該公司股票的行動，可能反映對公司未來前景的堅定信心。

Nike股價23日收盤上漲0.2%，收每股57.34美元，該公司在上周四公布的財報令人失望，股價隔天重挫超過10%，今年來累計下跌約25%，且仍低於十年前的水準，反映在重回成長軌道上面臨挑戰。

這家運動鞋製造商近來財務表現喜憂參半，大中華區銷售驟減，且預期本季營收將轉為下滑。數據顯示，Nike三年營收成長率為溫和的2.4%，但營業利潤率已降至6.54%，反映出過去五年來的下滑趨勢。淨利潤率也僅剩5.43%，顯示其在維持獲利能力方面面臨挑戰。