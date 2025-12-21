我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁阿密會談 美特使稱具建設性克宮認無助於媾和

南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒

AI不再只是燒錢？OpenAI內部數據曝光 付費產品運算利潤率已達70%

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI傳出今年旗下付費產品產生的利潤率更高。（美聯社）
OpenAI傳出今年旗下付費產品產生的利潤率更高。（美聯社）

資訊科技新聞網站The Information報導，OpenAI今年旗下付費產品產生的利潤率更高，此時該公司力圖維持在AI領域的領先地位。

報導指出，OpenAI改善了「運算利潤」，這是一項內部指標，用來衡量在扣除為企業與消費者付費用戶運作模型的成本後，所剩下的營收占比。知悉相關數據的人士透露，截至10月，OpenAI的運算利潤率已達70%，高於2024年底的52%，而且更是2024年1月的兩倍。

OpenAI發言人說，公司並未公開這些數字，同時拒絕進一步評論。

OpenAI是ChatGPT的開發商，這款聊天機器人掀起這一波現代AI熱潮，但該公司迄今仍未實現獲利，這也是投資人擔憂產業是否存在泡沫的重要指標之一。OpenAI在10月的最新估值達5,000億美元，為了支應高昂的運算成本與宏大的基礎建設計畫，公司正積極尋找能夠賺錢的諸多方式。

同時，OpenAI也面臨支出壓力加劇與競爭再起的雙重挑戰。在Alphabet旗下Google發表的Gemini模型大受好評、在多項基準測試中表現更佳後，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）宣布「紅色警戒」，重新調整內部資源以改善ChatGPT，並延後推動廣告服務的計畫。

目前大多數用戶仍使用ChatGPT的免費版本，但OpenAI正積極推廣企業版與針對金融服務、教育等產業的付費軟體功能，並且在這些領域與同業Google、Anthropic競爭。

The Information報導指出，在付費帳戶方面，OpenAI的運算利潤優於Anthropic，但若以整體伺服器支出效率來看，Anthropic表現更佳。

此外，OpenAI 也正與亞馬遜初步洽談，計劃從亞馬遜籌資至少100億美元並採用其晶片，這筆交易可能使OpenAI估值突破5,000億美元。

AI OpenAI ChatGPT

上一則

聯準會官員哈瑪克：明年Q1宜按兵不動 待通膨和就業明朗

延伸閱讀

OpenAI擬打造AI掛帥硬體產品 面臨競爭進入「紅色警戒」

OpenAI擬打造AI掛帥硬體產品 面臨競爭進入「紅色警戒」
奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了
砸1.4兆美元還不夠化解「最大風險」？OpenAI揭未來獲利關鍵

砸1.4兆美元還不夠化解「最大風險」？OpenAI揭未來獲利關鍵
SpaceX估值8000億超車OpenAI 重登最有價值未上市公司

SpaceX估值8000億超車OpenAI 重登最有價值未上市公司

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇
現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪