快訊

邁阿密會談 美特使稱具建設性克宮認無助於媾和

南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒

本周開盤前 五件國際事不可不知

編譯劉忠勇／綜合外電
美股連漲二日，投資人似提前為聖誕行情布局。（路透）

科技股上周五（19日）反彈，帶動美國股市連續二日上漲，投資人湧現逢低買氣，似有替「聖誕老人行情」暖身的意味。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股連漲 聖誕行情暖身

史坦普500指數和道瓊工業指數19日分別上漲0.9%和0.4%，周線跌不到1%。那斯達克指數則上漲1.3%，周線上漲0.5%。

在輝達（NVIDIA）反彈3.9%帶動下，費城半導體指數19日大漲3%，周線漲0.5%，台積電ADR上漲1.5%，周線仍跌1.1%。甲骨文大漲 4.6%，因TikTok在美業務出售拍板，將由甲骨文為首的買家入主。

12月向來是美股表現較強的月份，歷來平均漲幅都在1%以上。但史坦普500指數和那斯達克本月幾乎原地踏步，迄今跌幅0.2%。

市場先前因質疑AI過熱以及對Fed寬鬆空間有限的疑慮而回檔後，逢低買盤再度進場。15日一連串經濟數據未能帶來更明確訊號，投資人仍持續押注明年會有兩次降息。

2026十大預言 美科技股看漲20%

美國知名科技多頭、由Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）領導的團隊，公布2026年十大科技預測，估計科技股明年可上漲超過20%，輝達（NVIDIA）仍會稱霸全球AI晶片，並認為蘋果公司（Apple）與Google將以Gemini為中心，宣布形成正式AI夥伴關係。

該團隊指出，一方面，這是一場正在成形的第四次工業革命，但另一方面，為達到企業、消費者AI革命高峰所需的數兆美元投資，已在投資人之間引發緊張情緒與質疑聲浪。Wedbush分析師們認為，這兩種觀點可以並立，這「最終說明了2026年將是AI革命建設過程中的一個關鍵轉折年」。

軟銀籌銀彈投資OpenAI

軟銀集團（SoftBank）正力拚在年底前，履行對OpenAI「全面押注」的225億美元投資承諾。

路透引述知情人士報導，軟銀將透過一連串方式籌得現金，包括出售一些投資部位，例如，孫正義先前已全面脫手AI晶片龍頭輝達價值58億美元的股權，以及出脫T-Moblle價值48億美元的持股，並進行裁員。其他方式包括，軟銀可能動用以晶片公司安謀（Arm）的持股作為擔保的保證金貸款。

美軍在委內瑞拉附近 追緝第3艘「黑暗艦隊」油輪

美國官員透露，隨著總統川普加強對馬杜洛（Nicolás Maduro）政府的石油封鎖，美方正持續追緝第三艘出現在委內瑞拉附近的油輪。

彭博引述知情人士報導，遭美國制裁且懸掛巴拿馬國旗的「貝拉 1 號」（Bella 1）油輪當時正前往委內瑞拉裝貨。在此次攔截行動前，美方已於周六清晨登上「世紀號」（Centuries）超級油輪，並在12月10日登上了「船長號」（Skipper）。

川普對委內瑞拉總統馬杜洛施加的壓力行動包括在區域內升高軍事部署，以及在這個南美國家附近的太平洋和加勒比海對被指控運毒的船隻執行20多次軍事打擊。這些攻擊至少已造成100人死亡。

聯準會官員哈瑪克：明年Q1宜按兵不動 待通膨和就業明朗

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克表示，目前貨幣政策處於理想位置，可在第1季按兵不動，藉此評估累計降息 3 碼（75 個基點）後對美國經濟產生的影響。哈瑪克明年擁有表決權。

哈瑪克在周日播出的華爾街日報Podcast節目中說：「我認為目前基準情況是維持利率不變一段時間，直到有更明確的證據顯示通膨正回落至目標值，或是就業情勢出現更實質性的轉弱。」

AI 委內瑞拉 軟銀

Q3全球DRAM市場報告 SK海力士蟬聯龍頭 南亞科市占提高

AI獨角獸MiniMax赴港上市 招股書曝光營運數據

