我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲法院力挺後 高德曼進曼哈頓ICE設施監督

增發食品攤販牌照案 紐約市議會拍板 數萬餐車有望合法經營

美股連二紅 聖誕慶祝行情蓄勢待發 但需提防三個不確定因素

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股連漲二日，投資人似提前為聖誕行情布局。（路透）
美股連漲二日，投資人似提前為聖誕行情布局。（路透）

科技股周五反彈，帶動美國股市連續二日上漲，投資人湧現逢低買氣，似有替「聖誕老人行情」暖身的意味。

史坦普500指數和道瓊工業指數分別上漲0.9%和0.4%，周線跌不到1%。那斯達克指數周五上漲1.3%，周線上漲0.5%。

在輝達（NVIDIA）反彈3.9%帶動下，費城半導體指數周五大漲3%，周線漲0.5%，台積電ADR周五漲1.5%，周線仍跌1.1%。

甲骨文（Oracle）大漲 4.6%，TikTok 表示將由甲骨文為首的買家入主在美事業。

12月向來是美股表現較強的月份，歷來平均漲幅都在1%以上。但史坦普500指數和那斯達克本月幾乎原地踏步，迄今跌幅0.2%。

市場先前因質疑 AI 過熱以及對聯準會（Fed）寬鬆空間有限的疑慮而回檔後，逢低買盤再度進場。本周一連串經濟數據未能帶來更明確訊號，投資人仍持續押注明年會有兩次降息

Edward Jones 資深全球投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）認為，本周的經濟數據大致強化 Fed傾向降息的預期。「儘管投資人可能在未來幾天因全年表現穩健而尋求落袋為安，進而造成些許賣壓，但最新數據「可能為今年的聖誕行情亮起綠燈」。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）也說：「儘管今年的起跑點如往常一樣落在平安夜的半個交易日，但看起來交易人已提前熱身，準備上路。」所謂聖誕行情（Santa Claus rally）通常是指年底最後五個交易日（今年是從下周三開始），以及新年頭兩個交易日。

Gabelli Funds 基金經理人柏格納（Justin Bergner）提醒，目前有許多可能阻礙年終行情的顧慮，「這或許會讓盤勢受限於盤整，或者只是反覆震盪。」

他警告，美股必須克服的挑戰之一，是債市釋出的不安訊號。不僅美國，全球殖利率曲線趨平，可能會吸引更多資金流向股市以外的資產。殖利率曲線長端的表現有更多讓人憂心的理由：國家經濟會議主席哈塞特很有機會成為下一任 Fed 主席，投資人憂心哈塞特主張的急進降息措施可能加劇通膨，並導致長天期公債殖利率上揚。

其他憂慮包括，最高法院即將對關稅案做出裁決，若關稅被判定違法，恐將引發市場動盪；人工智慧（AI）高價位泡沫疑慮仍揮之不去。

殖利率 降息 那斯達克

上一則

OpenAI擬打造AI掛帥硬體產品 面臨競爭進入「紅色警戒」

下一則

延續到明年 2025年不只AI股風光 這種投資策略績效擊敗史坦普500指數

延伸閱讀

失業率大增 股市早盤平淡…哈塞特豁出去了狂強調獨立性

失業率大增 股市早盤平淡…哈塞特豁出去了狂強調獨立性
川普點名華許、哈塞特競逐Fed主席 利率政策「應該聽我意見」

川普點名華許、哈塞特競逐Fed主席 利率政策「應該聽我意見」
Fed新主席大熱門 哈塞特：若獲任命 決策不屈服政治壓力

Fed新主席大熱門 哈塞特：若獲任命 決策不屈服政治壓力
川普傳本周面試Fed新主席人選 哈塞特：降息自主判斷 現在空間很大

川普傳本周面試Fed新主席人選 哈塞特：降息自主判斷 現在空間很大

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大