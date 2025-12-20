美股連二紅 聖誕慶祝行情蓄勢待發 但需提防三個不確定因素

美股連漲二日，投資人似提前為聖誕行情布局。（路透）

科技股周五反彈，帶動美國股市連續二日上漲，投資人湧現逢低買氣，似有替「聖誕老人行情」暖身的意味。

史坦普500指數和道瓊工業指數分別上漲0.9%和0.4%，周線跌不到1%。那斯達克 指數周五上漲1.3%，周線上漲0.5%。

在輝達（NVIDIA）反彈3.9%帶動下，費城半導體指數周五大漲3%，周線漲0.5%，台積電ADR周五漲1.5%，周線仍跌1.1%。

甲骨文（Oracle）大漲 4.6%，TikTok 表示將由甲骨文為首的買家入主在美事業。

12月向來是美股表現較強的月份，歷來平均漲幅都在1%以上。但史坦普500指數和那斯達克本月幾乎原地踏步，迄今跌幅0.2%。

市場先前因質疑 AI 過熱以及對聯準會（Fed）寬鬆空間有限的疑慮而回檔後，逢低買盤再度進場。本周一連串經濟數據未能帶來更明確訊號，投資人仍持續押注明年會有兩次降息 。

Edward Jones 資深全球投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）認為，本周的經濟數據大致強化 Fed傾向降息的預期。「儘管投資人可能在未來幾天因全年表現穩健而尋求落袋為安，進而造成些許賣壓，但最新數據「可能為今年的聖誕行情亮起綠燈」。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）也說：「儘管今年的起跑點如往常一樣落在平安夜的半個交易日，但看起來交易人已提前熱身，準備上路。」所謂聖誕行情（Santa Claus rally）通常是指年底最後五個交易日（今年是從下周三開始），以及新年頭兩個交易日。

Gabelli Funds 基金經理人柏格納（Justin Bergner）提醒，目前有許多可能阻礙年終行情的顧慮，「這或許會讓盤勢受限於盤整，或者只是反覆震盪。」

他警告，美股必須克服的挑戰之一，是債市釋出的不安訊號。不僅美國，全球殖利率 曲線趨平，可能會吸引更多資金流向股市以外的資產。殖利率曲線長端的表現有更多讓人憂心的理由：國家經濟會議主席哈塞特很有機會成為下一任 Fed 主席，投資人憂心哈塞特主張的急進降息措施可能加劇通膨，並導致長天期公債殖利率上揚。

其他憂慮包括，最高法院即將對關稅案做出裁決，若關稅被判定違法，恐將引發市場動盪；人工智慧（AI）高價位泡沫疑慮仍揮之不去。