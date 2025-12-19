我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台北車站、中山站爆隨機砍人案 凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

紐約市警今年招募逾4000新血 創單年份新高

砸1.4兆美元還不夠化解「最大風險」？OpenAI揭未來獲利關鍵

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI公司高層指出，儘管該公司已承諾在未來八年投入約1.4兆美元於資料中心專案，但對未來算力投資不足，可能是最大風險。（路透）
OpenAI公司高層指出，儘管該公司已承諾在未來八年投入約1.4兆美元於資料中心專案，但對未來算力投資不足，可能是最大風險。（路透）

OpenAI總裁布洛克曼（Greg Brockman） 在近日影片中指出，該公司最大風險恐怕是對未來運算資源的投資不足。OpenAI也公布一張圖表，解釋獲利的關鍵將是擴展算力。

OpenAI 17日在X上發布貼文，公司高層指出，儘管OpenAI已承諾在未來八年投入約1.4兆美元於資料中心專案，但對未來算力投資不足，可能是最大風險。此外，根據執行長奧特曼，OpenAI要實現獲利還需五年時間。

OpenAI也貼出一張名為「運算飛輪」的圖表，上方寫道：「運算將推動進步」。圖表內容顯示，更多運算將帶來更好的模型和產品，進而創造更多營收，而營收又可再投入算力，形成一個循環（見附圖）。

布洛克曼和其他OpenAI高層數月來不斷表示，該公司受到能取得的運算資源不足所拖累，被迫做出取捨，並延遲推出產品。他說：「每當我們審視產品推出預定時程時，最大的阻力經常是『這算力要從哪來？』」

OpenAI並非唯一想傾全力投資的企業。Meta執行長祖克柏9月曾說，Meta最大的風險「可能是不夠積極」，「倘若我們最終誤用了數千億美元，那當然很不幸」，「但我會說，我其實認為不投資的風險更大」。

與Meta、Google等超大型科技公司不同，OpenAI沒有龐大的營收基礎來支撐投資。OpenAI財務長傅萊爾（Sarah Friar）上月提及資料中心支出「會有政府擔保」時，引發外界疑慮。她隨後收回言論，奧特曼也說，OpenAI相信「納稅人不該救助做出糟糕商業決策的公司」，「若出錯，那是我們的責任」。

OpenAI的「運算飛輪」，顯示2023-2025年間，運算資源以每年三倍的速度...
OpenAI的「運算飛輪」，顯示2023-2025年間，運算資源以每年三倍的速度增長，同期營收也以同樣速度成長。（取材自OpenAI的X貼文）

OpenAI Meta 奧特曼

上一則

外資10月持有美債下滑 中國部位降至17年新低 台灣也小幅減持

下一則

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

延伸閱讀

鎖定AI關鍵戰場 WSJ：Meta正開發影像生成模型「芒果」

鎖定AI關鍵戰場 WSJ：Meta正開發影像生成模型「芒果」
SpaceX估值8000億超車OpenAI 重登最有價值未上市公司

SpaceX估值8000億超車OpenAI 重登最有價值未上市公司
馬斯克vs.奧特曼之爭升溫 SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI

馬斯克vs.奧特曼之爭升溫 SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI
OpenAI新模型GPT-5.2迎擊Google 2026首季推成人模式

OpenAI新模型GPT-5.2迎擊Google 2026首季推成人模式

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻