我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台北車站、中山站爆隨機砍人案 凶嫌身分曝光 蔣萬安：已知9人輕重傷

紐約市警今年招募逾4000新血 創單年份新高

外資10月持有美債下滑 中國部位降至17年新低 台灣也小幅減持

編譯簡國帆／綜合外電
美國財政部。（美聯社）
美國財政部。（美聯社）

美國財政部18日公布的數據顯示，外國投資人持有的美國公債連續第二個月減少，主因為中國與加拿大等國減持，抵銷了日本、英國等國家增持的部分。台灣10月也小幅減持美債。

外國投資人10月持有的整體美債部位，比9月減少58億美元至9.243兆美元，但比去年同期增加6.3%。

日本仍是美債的最大海外持有人，10月持有部位比9月增加107億美元至1.2兆美元，為2022年7月來最高，第二大海外持有人英國的持有規模也月增132億美元，成為8,779億美元。

不過，美債的第三大海外持有人中國10月大幅減持118億美元，部位降至6,887億美元，為2008年來最低，今年初以來已累計萎縮逾9%。被市場分析師認為協助託管中國帳戶的第四大持有人比利時，10月持有的買債則增加16億美元到4,684億美元。

美國財政部資料顯示，第五大海外持有人加拿大10月擁有的美債銳減567億美元，降至4,191億美元。台灣仍是美債的第11大海外持有人，10月也減持31億美元到3,095億美元。

財政部 加拿大 日本

上一則

韓元貶不停 央行開緊急會議 總統府傳找七大企業「喝咖啡」

下一則

砸1.4兆美元還不夠化解「最大風險」？OpenAI揭未來獲利關鍵

延伸閱讀

美版TikTok將出售 美國合資企業接手「確保內容不受外部操控」

美版TikTok將出售 美國合資企業接手「確保內容不受外部操控」
小摩因應降息衝擊大舉買美債 從Fed領出近3500億

小摩因應降息衝擊大舉買美債 從Fed領出近3500億
美債恐痛失這波降息利多？殖利率罕見脫鉤 解讀市場擔心的3大理由

美債恐痛失這波降息利多？殖利率罕見脫鉤 解讀市場擔心的3大理由
為何日本要升息、美債竟嚇到跌？植田提早「亮牌」掀全球債市蝴蝶效應

為何日本要升息、美債竟嚇到跌？植田提早「亮牌」掀全球債市蝴蝶效應

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻