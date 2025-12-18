我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國隊公布經典賽陣容 堪比棒球版夢幻隊

79歲長者每天在家練習5動作 健康自主不怕跌倒

Nvidia、微軟、谷歌、xAI… 24家公司響應川普「創世紀任務」

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府推動的「創世紀任務」目前已獲24家頂尖AI企業響應參與。（路透）
川普政府推動的「創世紀任務」目前已獲24家頂尖AI企業響應參與。（路透）

川普總統上月透過行政命令中啟動的「創世紀任務」（Genesis Mission）目前已獲24家頂尖AI企業響應參與。這項國家級計畫旨在運用人工智慧（AI）技術加速科學研究，強化能源與安全實力。

根據白宮聲明，參與企業除微軟（Microsoft）、Nvidia（輝達，又名英偉達）、亞馬遜旗下雲端服務AWS、Alphabet子公司Google等科技巨擘外，也包含甲骨文（Oracle）、IBM、英特爾（Intel）、超微（AMD）、慧與科技（HPE）等雲端與晶片供應商，以及OpenAI、Anthropic、xAI等AI專精公司。

他們已與政府簽署諒解備忘錄，或與能源部或國家實驗室存在既有合作計畫，或者是表達了加入該計畫的意願。

根據協議，輝達將提供科學模擬所需的加速運算平台與AI模型；微軟與谷歌則貢獻雲端基礎設施及AI工具，以支援大規模研究。甲骨文預計協助建置高效能運算系統，Palantir將提供數據整合與分析能力。新創公司Cerebras與Groq則供應專為科學運算優化的先進AI晶片。

OpenAI依據其「科學研究AI計畫」簽署合作備忘錄，將先進AI模型部署於國家實驗室研究環境，並提供工具與工作流程給能源部科學家。Anthropic除提供Claude模型，更將派遣專屬工程團隊協助開發AI代理、模型情境協定，以及為國家實驗室打造專屬Claude技能模組。

合作範圍涵蓋核能、量子運算、機器人、供應鏈優化等多個領域的AI應用。

這項任務是在能源部與產業界先前於阿貢國家實驗室、洛斯阿拉莫斯國家實驗室部署高效能運算系統的合作基礎上延伸而來。能源部表示，隨著計畫擴大與學術界及非營利組織的合作，這項行動預料將大幅加快科學發現的進程。

AI 能源部 輝達

上一則

美ITC揮出重拳 對AMD、聯想、美超微祭337調查

下一則

日本央行宣布升息1碼至0.75% 基準利率創30年來最高

延伸閱讀

路透：川普政府啟動首批Nvidia H200晶片輸中審查

路透：川普政府啟動首批Nvidia H200晶片輸中審查
川普加碼聯邦機構聖誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變

川普加碼聯邦機構聖誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變
華府甘迺迪藝術中心更名 川普名字加入引發關注

華府甘迺迪藝術中心更名 川普名字加入引發關注
貼川普迷因圖結果坐牢1個多月 退休警察向警局提侵權訴訟

貼川普迷因圖結果坐牢1個多月 退休警察向警局提侵權訴訟

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥
陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」