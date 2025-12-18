Nvidia、微軟、谷歌、xAI… 24家公司響應川普「創世紀任務」

川普政府推動的「創世紀任務」目前已獲24家頂尖AI企業響應參與。（路透）

川普總統上月透過行政命令中啟動的「創世紀任務」（Genesis Mission）目前已獲24家頂尖AI 企業響應參與。這項國家級計畫旨在運用人工智慧（AI）技術加速科學研究，強化能源與安全實力。

根據白宮聲明，參與企業除微軟（Microsoft）、Nvidia（輝達 ，又名英偉達）、亞馬遜旗下雲端服務AWS、Alphabet子公司Google等科技巨擘外，也包含甲骨文（Oracle）、IBM、英特爾（Intel）、超微（AMD）、慧與科技（HPE）等雲端與晶片供應商，以及OpenAI、Anthropic、xAI等AI專精公司。

他們已與政府簽署諒解備忘錄，或與能源部 或國家實驗室存在既有合作計畫，或者是表達了加入該計畫的意願。

根據協議，輝達將提供科學模擬所需的加速運算平台與AI模型；微軟與谷歌則貢獻雲端基礎設施及AI工具，以支援大規模研究。甲骨文預計協助建置高效能運算系統，Palantir將提供數據整合與分析能力。新創公司Cerebras與Groq則供應專為科學運算優化的先進AI晶片。

OpenAI依據其「科學研究AI計畫」簽署合作備忘錄，將先進AI模型部署於國家實驗室研究環境，並提供工具與工作流程給能源部科學家。Anthropic除提供Claude模型，更將派遣專屬工程團隊協助開發AI代理、模型情境協定，以及為國家實驗室打造專屬Claude技能模組。

合作範圍涵蓋核能、量子運算、機器人、供應鏈優化等多個領域的AI應用。

這項任務是在能源部與產業界先前於阿貢國家實驗室、洛斯阿拉莫斯國家實驗室部署高效能運算系統的合作基礎上延伸而來。能源部表示，隨著計畫擴大與學術界及非營利組織的合作，這項行動預料將大幅加快科學發現的進程。