我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

美國加密幣所一哥Coinbase 打造金融型App

編譯季晶晶／綜合報導

美國最大加密貨幣交易所Coinbase於17日宣布進軍預測市場與股票交易。相關服務已開始分階段推出，未來幾周將向符合資格的美國用戶全面開放。這是Coinbase迄今最大規模的轉型，全面切入零售投資版圖，要將其平台打造成全能型金融應用程式（App）。

執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）強調，Coinbase如今不只是交易加密貨幣的平台，而是交易各類資產的核心平台處。用戶未來可使用穩定幣USDC直接買賣股票。

這項布局被視為Coinbase擴大用戶黏著度、分散收入來源的關鍵一步。德意志銀行分析指出，新服務可拓展散戶與機構市場，降低對加密交易手續費的依賴。

預測市場近年快速成長，Robinhood、Gemini、Crypto.com等對手也積極布局，使競爭明顯升溫。根據CNBC引述研究機構Eilers & Krejcik報導，預測市場在體育帶動下快速成長，若法規風險未成重大阻礙，2030年前後年交易量可望逼近1兆美元，其中體育占長期成交量約44%。Coinbase同時推出機構級服務Coinbase Tokenize，協助企業將股票等傳統資產代幣化，並開放企業發行自有品牌穩定幣，擴大鏈上金融應用版圖。

加密貨幣 Gemini App

上一則

Nvidia董事瓊斯出售逾30年持股 套現逾4400萬元

下一則

許多重量級企業將上市 明年或是美國IPO史上最熱絡的一年

延伸閱讀

美ITC揮出重拳 對AMD、聯想、美超微祭337調查

美ITC揮出重拳 對AMD、聯想、美超微祭337調查
川普下令局部封鎖委內瑞拉 專家：恐成反制中國對台行動破口

川普下令局部封鎖委內瑞拉 專家：恐成反制中國對台行動破口
加薩停火第2階段協商緩慢 轉進邁阿密美國主導

加薩停火第2階段協商緩慢 轉進邁阿密美國主導
TikTok母公司字節跳動簽署協議 美國業務售予新合資企業

TikTok母公司字節跳動簽署協議 美國業務售予新合資企業

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥