NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

Google推低成本AI模型Gemini 3 Flash 延續成長動能

編譯黃淑玲／綜合報導
Google 17日推出Gemini 3的較低成本版本。(路透)
Google 17日推出Gemini 3的較低成本版本。(路透)

Google針對旗下產品，推出效率更高、成本更低的最新人工智慧（AI）模型，延續了公司最近成功發布Gemini 3之後，帶來的成長動能。

Google17日宣布推出Gemini 3 Flash，這是其旗艦級模型的低成本版本，旨在協助使用者更快速地處理更為複雜的查詢需求。這款新模型將取代Gemini應用程式中的2.5 Flash，並成為Google搜尋中AI模式的預設系統。

Google上個月推出Gemini 3 Pro，獲得市場高度好評，重新鞏固公司在AI競賽中的領先地位。此後，對手OpenAI內部宣布進入「紅色警戒」狀態，並推出其旗艦AI模型GPT-5模型的新版本，以及一款更新後的影像生成模型，以追趕Google在AI領域所提供的服務。

Google DeepMind Gemini產品管理資深總監多希（Tulsee Doshi）說：「數周前，我們發布了Pro版本，並對市場的反應感到非常振奮。」她指出，透過Gemini 3 Flash，「我們將模型帶給每個人」。

Google搜尋產品副總裁斯坦（Robby Stein）表示，在Google搜尋中，新的Flash模型將協助使用者進行更精細、具備多重條件的查詢，例如：搜尋適合有年幼子女家庭的最佳夜間活動等等。

根據Google官方部落格貼文，在AI模式之下，Google搜尋也將提供Gemini 3 Pro，並同步開放使用Google高階版影像生成工具Nano Banana。另據路透引述知情人士報導，Google正著手推動一項新計畫，以提升TPU運行在Meta開發的軟體框架PyTorch時的效能。

這項計畫是Google積極布局的一環，旨在使其TPU成為挑戰輝達GPU的可行替代選項；輝達GPU目前是市占龍頭。

Google尋求向投資人證明其AI投資正產生回報，其TPU業務已成為其雲端營收的重要成長引擎，但僅靠硬體仍不足以推動TPU加速普及。

知情人士指出，這項新計畫內部代號為TorchTPU，旨在移除影響TPU晶片推廣的一大障礙，使TPU完全相容於PyTorch，以及讓客戶更易於開發，藉此鎖定以PyTorch建立技術架構的既有客戶。部分知情人士透露，Google也考慮讓部分相關軟體開源，以提升客戶的採用速度。PyTorch是獲得Meta大力支持的開源專案，也是AI模型開發程式設計師最常使用的工具之一。

AI模型競賽中居於領先的公司 資料來源：Artificial Analysis
AI模型競賽中居於領先的公司 資料來源：Artificial Analysis

