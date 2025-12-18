我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加徵富人稅實現免費全民托育 紐約6成選民力挺

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排2026年3月26日宣判

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

彭博資訊報導，輝達（Nvidia）已就一宗被控侵害營業秘密的訴訟案，達成和解。該案涉及一名現已離職的工程師，在輝達工作時，無意間揭露自己自前雇主竊取的自動駕駛商業機密。

官司原在美國加州聖荷西聯邦法院審理，雙方和解的協議細節並未公開。原訂於下月舉行的審判因此取消。

這宗訴訟是由Valeo的德國子公司提出，Valeo總部在法國巴黎。Valeo德國子公司數年前與輝達共同為賓士汽車（Mercedes-Benz）開發技術。2021年時，Valeo一名工程師跳槽至輝達，在兩家公司一次視訊會議中，Valeo員工發現，這名跳槽工程師的螢幕上顯示的原始碼檔案，與Valeo的一字不差，特別在他關閉視窗前，截圖存證。之後，對輝達提告。

輝達周三未立即回應彭博的置評請求。

輝達先前在法院文件中，則是否認曾使用該批遭竊的資料，來開發公司自己的停車輔助技術。輝達也表示，已將該工程師在相關專案中完成的所有工作「回溯撤銷」，同時將其解雇。涉案的工程師已在德國被判定侵害商業機密罪成立。

一名法官於今年8月裁定，已有足夠的「情況證據」顯示輝達可能從Valeo遭竊的機密資料中獲益，因而將兩家公司的爭端交由陪審團審理。如今兩造和解，審判跟著取消。

輝達 德國 加州

上一則

AI泡沫可能被「這根針」刺破 性價比決定誰是最後贏家

延伸閱讀

中國AMD沐曦 上市首日飆692% 抽中一籤賺5.6萬美元

中國AMD沐曦 上市首日飆692% 抽中一籤賺5.6萬美元
OpenAI結盟亞馬遜 傳將注資百億美元 法人看好強強聯手

OpenAI結盟亞馬遜 傳將注資百億美元 法人看好強強聯手
Nvidia售H200助解放軍如虎添翼？彭博專欄：華府可與台灣合作防堵漏洞

Nvidia售H200助解放軍如虎添翼？彭博專欄：華府可與台灣合作防堵漏洞
Nvidia董事瓊斯出售逾30年持股 套現4400萬元

Nvidia董事瓊斯出售逾30年持股 套現4400萬元

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10

超人氣

更多 >
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍