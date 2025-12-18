Coinbase宣布大轉型：進軍股票與預測市場 打造全能型金融平台

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
美國最大加密貨幣交易所Coinbase Global周三宣布進軍預測市場與股票交易。（路透）
美國最大加密貨幣交易所Coinbase Global周三宣布進軍預測市場與股票交易。（路透）

美國最大加密貨幣交易所Coinbase Global周三宣布進軍預測市場與股票交易。相關服務已開始分階段推出，未來幾周內將向符合資格的美國用戶全面開放。這是Coinbase Global迄今最大規模的轉型，全面切入零售投資版圖，要將其平台打造成全能型金融App

執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）強調，Coinbase如今不只是交易加密貨幣的平台，而是交易各類資產的核心平台處。用戶未來可使用穩定幣USDC直接買賣股票。

這項布局被視為Coinbase擴大用戶黏著度、分散收入來源的關鍵一步。德意志銀行分析指出，新服務可拓展散戶與機構市場，降低對加密交易手續費的依賴。

預測市場近年快速成長，Robinhood、Gemini、Crypto.com等對手也積極布局，使競爭明顯升溫。根據CNBC引述研究機構Eilers & Krejcik報導，預測市場在體育帶動下快速成長，若法規風險未成重大阻礙，2030年前後年交易量可望逼近1兆美元，其中體育占長期成交量約44%。

Coinbase同時推出機構級服務Coinbase Tokenize，協助企業將股票等傳統資產代幣化，並開放企業發行自有品牌穩定幣，擴大鏈上金融應用版圖。阿姆斯壯表示，股票交易只是起點，長期目標是推動更多資產上鏈，重塑金融市場結構。

股價表現方面，Coinbase今年來下跌約1.66%。整體加密貨幣市場自10月以來持續走弱。

