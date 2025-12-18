我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普2.0批准史上最大規模對台軍售 學者指仍有2問題

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

資料中心能源設施商Fermi提前終止合約的大租戶 據報導正是亞馬遜

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬遜資料中心用電需求龐大。（路透）
亞馬遜資料中心用電需求龐大。（路透）

資料中心能源設施商Fermi傳出和大租戶提前終止合約，重挫投資人對人工智慧（AI）籌資的信心。Business Insider周三報導，終止以資金支持Fermi在德州西部興建大型AI資料中心設施的大租戶正是亞馬遜（Amazon）。

報導說，Fermi執行長紐格鮑爾（Toby Neugebauer）證實，原本預定進駐的承租方正是亞馬遜，如今亞馬遜已決定退出這計畫。

Fermi12日公告說，一家擁債券投資等級的承租方終止協議，原本可提供1.5億美元支應建設成本告吹，消息一出，Fermi當天暴跌46%。Fermi由德州前州長裴瑞（Rick Perry）共同創辦，計畫打造全球最大的私人電網來供應一座資料中心園區所需，10月估值約190億美元。

Fermin打算在未來十多年間，透過電網、天然氣及核能等混合電力來源，提供11GW（百萬瓩）的新增電力。

Fermi的消息加深市場對AI帶動電力投資熱潮恐出現泡沫的疑慮。近來投資人開始質疑，開發商是否真能順利找到承租戶，以及是否有足夠需求來支撐這類龐大的資料中心建設，相關AI概念股也因此承壓。

諾格鮑爾還原了導致計畫取消的談判過程。諾格鮑爾表示，這家科技巨頭一直在洽談這筆合約，計畫未來20年內支付超過200億美元。

諾格鮑爾說：「亞馬遜的首席談判代表在周四打給我。」

他表示，Fermi和租戶之間的協商仍有實質意義，終止AICA（預先投資和合作協議）並不代表雙方對話破裂。

他說：「這只是正常的談判。他們的問題在於，專屬期結束後是否要繼續投入資金。」

諾格鮑爾強調，他不擔心協商拖得很久。他說：「這是一筆大案子，大案子本來就需要比較長的時間。」

鮑爾 AI 亞馬遜

上一則

Lululemon換帥在即 維權投資人Elliott建倉逾10億美元 可能引薦人選

延伸閱讀

美「掃地機器人始祖」iRobot的CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

美「掃地機器人始祖」iRobot的CEO談公司破產...技術「落後中企4年」
OpenAI結盟亞馬遜 傳將注資百億美元 法人看好強強聯手

OpenAI結盟亞馬遜 傳將注資百億美元 法人看好強強聯手
亞馬遜新單位 任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

亞馬遜新單位 任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技
AI戰局升溫 傳亞馬遜擬砸100億美元 布局OpenAI

AI戰局升溫 傳亞馬遜擬砸100億美元 布局OpenAI

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」