隨川普政策轉彎…福特認賠 停產多款電動車 轉攻油電、燃油車

福特（Ford）宣布策略大轉彎，放棄旗下旗艦F-150純電動皮卡與多款大型電動車 ，轉而聚焦油電混合車、燃油車與較小型平價的電動車，預計將因此認列高達195億美元的稅前減損。美國媒體形容，這堪稱是底特律最大的電動車挫敗。

福特15日表示，部分大型電動車需求不如預期、成本高漲，加上美國政府取消電動車購車稅額抵減，已經看不到明確獲利路徑。公司將把資金轉向卡車與廂型車、平價電動車，以及企業用能源儲存業務，預期2030年的銷量約50%來自油電混合車、增程型電動車與純電車，高於2025年的25%。

此次生產策略的調整，形同福特坦認之前高估市場對電動車的需求，並低估汽油和柴油車的市場潛力。包括通用汽車（GM）和Stellantis在內的其他大型車廠，近期也紛紛調整計畫，更加重視燃油車和混合動力汽車。但產業專家表示，如果包括美國在內的購車者越來越願意使用電動車，福特的這項策略未來可能會使其變得脆弱。

自川普 1月上任以來，政府政策大轉彎，成為美國汽車業放棄純電動車的另一個原因。川普政府大幅削減了對電動車的補貼，同時大力推廣化石燃料。本月，川普政府宣布計畫大幅放寬燃油消耗標準，此舉將進一步削弱汽車製造商生產電動車的動力。

儘管將認列巨額減損，福特仍上調全年財測，預估全年調整後息稅前盈餘（EBIT）可達70億美元，高於10月預測的60億至65億美元。福特的電動車部門去年（2024）虧損51億美元，2025年的前三季又再虧損36億美元。透過這次策略調整，力拚2029年讓電動車業務轉虧為盈。

福特的主管說，15日宣布的策略改變將影響多個州的工廠，但最終將創造數千個就業機會。該公司並表示，原先計畫在田納西州新建的一家工廠，將不再生產電動皮卡，而是改生產汽油車款。該公司還將取消電動商用廂型車的計畫，轉而在俄亥俄州 生產新的汽油和油電混合車款。福特表示，仍致力於在肯塔基州生產一款中型電動皮卡，售價約3萬美元，與同等級的汽油動力車價格大致相當。這款皮卡的技術將於2027年投產，也將用於其他類型的車輛。