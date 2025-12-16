我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死多傷 黑衣槍手在逃 FBI懸賞5萬元緝兇

白宮幕僚長專訪重點1次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

華納擬拒派拉蒙收購 轉挺Netflix出線 庫許納不再參與競購

中央社／紐約17日綜合外電報導
德國柏林一隻智慧手機的螢幕顯示Netflix、華納兄弟和派拉蒙的App，攝於9日。(歐新社)
德國柏林一隻智慧手機的螢幕顯示Netflix、華納兄弟和派拉蒙的App，攝於9日。(歐新社)

消息人士透露，華納兄弟探索的董事會最快可能在今天宣布對派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）1084億美元收購要約的決定，董事會很可能建議股東投票反對該提議。

若轉而支持Netflix收購提案，將成為這場資產爭奪戰最新轉折。相關資產包括華納兄弟歷史悠久的電影與電視製作公司，以及其龐大的影視內容庫，作品涵蓋從「北非諜影」（Casablanca）與「大國民」（Citizen Kane）等經典名片，到「哈利波特」（Harry Potter）與「六人行」（Friends）等當代熱門作品，還包括HBO與HBO Max串流服務。

華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的發言人婉拒發表評論。

本月稍早，Netflix以720億美元現金加股票的報價，贏得華納兄弟非有線電視資產的競標。

之後派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）直接向華納兄弟的股東提出以每股30美元價格，全現金收購整個公司的要約。

在監管文件中，派拉蒙表示其出價優於Netflix的報價，並且獲得監管批准的路徑更清晰。其收購將由艾里森家族與私募基金紅鳥資本（RedBird Capital）提出資金，再由美國銀行、花旗銀行與阿波羅全球管理 （Apollo Global Management）提供540億美元的債務擔保。

據彭博社報導，曾為派拉蒙融資夥伴之一的庫許納（Jared Kushner）旗下Affinity Partners正退出這場競購戰。

路透請派拉蒙與Affinity Partners發表評論，目前尚未獲得回覆。

Netflix 哈利波特 HBO

上一則

川普下令封鎖委內瑞拉受制裁油輪 油價反彈轉漲

延伸閱讀

庫許納想在塞爾維亞興建川普飯店 卻遭當地各黨派反對

庫許納想在塞爾維亞興建川普飯店 卻遭當地各黨派反對
各國串流併購大戰 日韓早上演 台市場2平台也開第一槍

各國串流併購大戰 日韓早上演 台市場2平台也開第一槍
華納兄弟收購案 市議員籲布班克市府介入阻止

華納兄弟收購案 市議員籲布班克市府介入阻止
派拉蒙宣布：避免國安審查 騰訊退出收購華納兄弟探索

派拉蒙宣布：避免國安審查 騰訊退出收購華納兄弟探索

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友