我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼將任命「世界盃沙皇」施壓降票價 決賽4000元華人嘆吃不消

紐約州半數學生英數未達標 特許學校CEO：教育體系失靈

經歷高階主管離職、失去大客戶等風波 光達廠Luminar聲請破產

編譯林聰毅／綜合外電
美國光達廠Luminar15日聲請破產，為風雨飄搖的一年劃下句點。圖為該公司創辦人羅素。（美聯社）
美國光達廠Luminar15日聲請破產，為風雨飄搖的一年劃下句點。圖為該公司創辦人羅素。（美聯社）

經歷裁員、高階主管離職，以及失去最大客戶Volvo汽車供貨合約等事件後，為自動駕駛車生產感測器技術的Luminar Technologies公司15日向法院聲請破產，為過去一年來的動盪劃下句點。

Luminar說，在91%第一順位債權人和86%第二順位債權人的支持下，已根據破產法第11章進入破產程序，計劃在破產程序期間出售其光學雷達（lidar，簡稱光達）業務，該部門生產的掃描器利用脈衝雷射來感知附近目標的距離。該公司並已達成協議，同意以1.1億美元出售其半導體子公司給量子運算公司（Quantum Computing）。

Luminar說，為促成這些交易、並為破產程序提供資金，以及在整個行銷和銷售過程中支持運營，債權人已同意Luminar動用之前做為抵押品的2,500萬美元現金。儘管Luminar將在破產程序期間繼續運營，以將供應商和客戶所受的影響降至最低。但走完破產程序後，這家在2020年透過逆向併購上市時估值超過30億美元的公司，最終將不復存在。

今年Luminar可謂風雨飄搖，創辦人羅素（Austin Russell）因「違反商業行為準則和道德規範」，突然於5月辭去執行長職務，但仍留在董事會。10月底該公司宣布裁減25%人力，為今年來第二度裁員；上月Volvo終止了一項採購Luminar軟硬體的協議。

裁員 量子運算

上一則

布蘭特跌破60美元大關 5月來首見

延伸閱讀

英特爾重磅宣布 聘請川普經濟顧問出任主管

英特爾重磅宣布 聘請川普經濟顧問出任主管
紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處
董事長寫推薦信 佳能廣東廠裁員補償金曝光「被資遣反暴富」

董事長寫推薦信 佳能廣東廠裁員補償金曝光「被資遣反暴富」
數十年來最大規模…蘋果爆高管離職潮 庫克任內最動盪

數十年來最大規模…蘋果爆高管離職潮 庫克任內最動盪

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖