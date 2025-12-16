AI資料中心奇蹟或泡沫？高盛揭4大情境預測：需求暴衝或供給過剩危機

隨著市場對AI泡沫疑慮日增，高盛分析師對資料中心產業到2030年的發展提出四種可能情境預測。(路透)

市場對AI 泡沫疑慮日增，避險基金巨擘橋水基金高層主管周一警告說，隨著大型科技公司日益利用外部投資人來承擔不斷攀升的成本，AI支出熱潮正進入「危險」階段。高盛 分析師則對資料中心產業到2030年的發展提出四種可能情境預測。

橋水基金共同投資長詹森（Greg Jensen）15日在報告中表示，「展望未來，我們很可能很快發現自己身處於泡沫中。」他指出，隨著資料中心建設成本上升至內部現金流難以支撐的程度，企業正轉向外部資金來源，以實現宏大計畫，然而AI的支出榮景正進入「危險階段」。

研究機構Omdia近期預測，在AI帶動下，資料中心相關資本支出到2030年將達1.6兆美元，在此之前，每年成長約17%。

然而，市場對於這波AI熱潮究竟能帶來多少投報率已出現質疑。高盛資深股票分析師施耐德（Jim Schneider ）上周提出報告，分析了資料中心產業發展的四種可能情境：

1. 資料中心供需接近平衡：需求接近供給，但尚未超過供給

這是高盛研究部認為最可能發生的基本情境。隨著更多資料中心上線運作，預料未來18個月內供需失衡將大幅縮小，資料中心出租率在2026年維持在接近93%的高峰，2027年之後，供給限制可望逐步緩解，出租率將在2028年回落至約90%，並隨後趨於穩定。

2. AI熱潮需求遠遠超過資料中心供給

隨著AI影片應用盛行，對運算能力需求飆增。此外，新一代AI晶片繪圖處理器（GPU）的耗電量可能高於原先預期。在此情境下，到2030年，高峰地區的資料中心出租率將超過100%，並較基本情境高出17個百分點。

3. AI採用不如預期，或使用者不願意付費，導致資料中心供給過剩

目前許多AI應用仍可免費使用，而企業是主要使用者。如果使用者不願意付費，這些服務的變現能力可能比預期弱，進而拖累資料中心需求。高盛假設2025至2030年間AI需求下降20%，到2030年資料中心出租率降至不到80%。這意味著市場將出現供給過剩，可能迫使資料中心營運業者下調租金 。

4. 由於經濟轉弱，導致雲端運算需求下滑

雖然AI成長備受矚目，但目前資料中心多數運算能力仍用於一般雲端運算（目前雲端與傳統工作負載合計約占資料中心需求的85%）。若企業在這些基礎服務上的支出下降，即便AI需求維持穩定，資料中心出租率仍可能比基本情境低4個百分點。施耐德也指出，企業正持續優化雲端使用方式，這同樣可能壓低需求。

不過高盛也強調，這份報告不構成任何投資建議，換言之，一切仍須投資人自行判斷。

一方面，高盛指出，若因無法成功讓AI模型變現，或是因為經濟放緩，而導致資料中心的出租率下滑，營運商將更難獲得預期的資本投資報酬；一方面，如果強勁的需求導致出租率反映嚴重供不應求，那麼超大規模資料中心業者將會以他們能建置的最快速度，出租或利用他們的運算能力。這種推動將反映在他們的投資回報率、收益以及最終的股價上。