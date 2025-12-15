我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

美股四大指數收黑 博通甲骨文繼續跌 市場等待關鍵數據

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

美股四大指數周一（15日）小幅收跌，投資人為本周稍晚公布的一連串經濟數據做準備，同時評估有關聯準會主席候選人的報導和決策官員的發言，以尋找利率前景線索。

道瓊工業指數15日收盤跌41.49點，跌幅0.09%，至48,416.56點；史坦普500指數下跌10.90點，跌0.16%，至6,816.51點；那斯達克指數下跌137.76點，跌幅0.59%，至23,057.41點。

費城半導體指數收盤跌43.16點，跌幅0.61%，報6,990.41點。

科技類股再度下跌，博通再度重挫5.59%，過去五天來已崩跌超過14%

甲骨文繼續下跌2.6%，多日跌幅擴大至約17%。

超大型股漲跌互見，蘋果和亞馬遜下跌，特斯拉和輝達（Nvidia）走高。一項衡量小企業的指標表現不佳，而加密貨幣暴跌也令風險較高的資產漲勢受限。

盈透證券的Jose Torres表示：「在大量備受矚目的經濟數據公佈之前，投資者似乎不願大膽採取行動。」

本周稍晚將公布10月和11月美國非農就業數據，以及零售銷售、企業活動和通膨報告。10月就業數據因本季度稍早政府停擺而被延後。

蒙特婁銀行家族辦公室投資長Carol Schleif表示：「今天市場難以找到領導力，人們不想把所有雞蛋都放在AI籃子裡，而且還沒有很多數據。在本周的就業數據出爐之前，人們會稍稍屏住呼吸，看看這些數據是否支持更多的降息。」

上周五，史坦普500指數和那斯達克指數出現逾三周以來最大單日跌幅，市場對通膨和債務推動的AI投資感到擔憂。

交易人士們還對一則報導進行了評估。CNBC周一援引知情人士報導，美國總統川普部分身邊人士反對白宮經濟顧問哈塞特出任聯準會主席職位。

同樣在周一，紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，上周的降息使聯準會處於有利位置，而聯準會理事米蘭則認為，當前的通膨並未反映真實的供需動態。

史坦普500指數11個主要類股中有八個上漲，其中醫療保健類股領漲，漲幅為1.3%。

資訊通訊類股下跌 1%，受累於ServiceNow大跌 11.5%，此前有報導說，這家網絡安全公司正在就收購初創公司Armis進行深入磋商。

特斯拉股價上漲3.5%，此前執行長馬斯克表示，這家電動車製造商正在前排副駕駛位不設安全員的情況下測試其自駕計程車（robotaxi）。

聯準會 史坦普500 特斯拉

上一則

路透：Meta為守住逾30億營收 容忍中國廣告詐騙猖獗

延伸閱讀

三大指數由紅翻黑 特斯拉測試「真」自駕小黃 股價揚升4.9%

三大指數由紅翻黑 特斯拉測試「真」自駕小黃 股價揚升4.9%
消費者報告2026最佳汽車品牌 特斯拉首度上榜

消費者報告2026最佳汽車品牌 特斯拉首度上榜
華爾街：科技七雄明年退燒 美股資金轉向這些族群

華爾街：科技七雄明年退燒 美股資金轉向這些族群
馬斯克又不務正業？特斯拉賣350美元匹克球拍 3小時完售

馬斯克又不務正業？特斯拉賣350美元匹克球拍 3小時完售

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10
Fed宣布將再次擴張資產負債表規模。路透

Fed決策／9比3通過鷹派降息 印鈔機再開每月購債400億

2025-12-10 16:00

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
吃降血壓藥患者 醫師示警少喝這2種飲品

吃降血壓藥患者 醫師示警少喝這2種飲品