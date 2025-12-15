我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美澳連傳重大槍擊 紐約市警加強巡邏：無明確恐怖威脅

紐約地區首場大雪 交通大亂 航班延誤 布碌崙部分居民停電

馬斯克又開嗆 批核融合技術「超蠢」

編譯陳苓／綜合外電
億萬富豪馬斯克。（路透）
億萬富豪馬斯克。（路透）

核融合被視為清潔能源的「聖杯」，外界投資日增，但億萬富豪馬斯克說，太陽就是免費的核融合反應爐，無須浪費錢在地球打造核融合爐。

馬斯克14日在X平台發文寫道，「太陽是巨大的免費核融合爐」，足以滿足地球的能源需求，「在地球打造小型的核融合爐超蠢」。他同時表示，「就算燒掉四顆木星」，太陽系產生的能量，依舊100%出自太陽。他呼籲核融合業者承認，這只是他們心愛的科學試驗，別再浪費錢研發。

近來矽谷科技大廠紛紛支持核融合技術，美國核融合新創公司Commonwealth Fusion Systems（CFS）宣布，募得8.63億美元，投資者之一是晶片巨擘輝達。電價高漲下，新發電來源備受關注，美國能源資訊局資料顯示，美國電價從2022年起，漲幅超越通膨，平均攀升13%。

馬斯克批評核融合不是頭一遭，他2023年接受美國知名Podcast網紅羅根（Joe Rogan）訪問時說，能用100英里（161公里）x100英里的太陽能板，供電給整個美國。他說，這麼做不難，而且非常可行，太陽每秒鐘把逾400萬噸的質量轉為能量，可從太陽能板產生電力、存放在電池內，這樣一來，24小時都有電可用。

馬斯克旗下的特斯拉，有住宅與商用太陽能板業務，並有電池儲能部門。根據財報，特斯拉上季儲能營收成長44%，占公司整體營收的12%。

馬斯克 特斯拉 矽谷

上一則

「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

延伸閱讀

SpaceX估值8000億超車OpenAI 重登最有價值未上市公司

SpaceX估值8000億超車OpenAI 重登最有價值未上市公司
馬斯克vs.奧特曼之爭升溫 SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI

馬斯克vs.奧特曼之爭升溫 SpaceX重奪估值最高未上市企業 超車OpenAI
馬斯克又不務正業？特斯拉賣350美元匹克球拍 3小時完售

馬斯克又不務正業？特斯拉賣350美元匹克球拍 3小時完售
SpaceX將在2026年上市？馬斯克首證實

SpaceX將在2026年上市？馬斯克首證實

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10
Fed宣布將再次擴張資產負債表規模。路透

Fed決策／9比3通過鷹派降息 印鈔機再開每月購債400億

2025-12-10 16:00

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽
水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍