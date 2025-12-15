我的頻道

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

Netflix砸重金想買華納 分析：衝著YouTube來

編譯陳苓／綜合報導
串流王者Netflix希望收購華納兄弟探索旗下製片廠及串流部門。圖為大樓外部顯示Netflix影集=「怪奇物語」的廣告。（路透）

老牌製片公司華納兄弟探索成了當紅炸子雞，挑起串流媒體一哥Netflix與另一片廠派拉蒙的搶親大戰。Netflix 5日宣布收購華納部分事業，交易估值830億美元，但派拉蒙出手阻攔，8日提出1080億美元的方案要買下整個華納。外界估計，這可能迫使Netflix加碼娶親。

Netflix為何願意一擲千金？知名科技電子報作者湯普森分析，在內容氾濫網路年代，取得客戶和減少用戶流失更重要。

如今網路影片多到看不完，需要「彙整平台」替消費者整理內容，Netflix扮演這樣的角色，若想繼續壯大，晉身眾人唯一需要的頻道，一大辦法是成為好萊塢影片唯一買家。

Netflix已獲Sony授權，可串流播放部分Sony影片，但Netflix或許覺得光是授權，錯失更大商機，直接買下好萊塢片商，握有影視作品智慧財產權，才是上策。

經濟學人認為，Netflix看上華納的創意。Netflix用戶約3.25億人，幾乎是對手的兩倍，但影片品質略有不足。瑞銀指出，Netflix美國串流服務的影視作品數量大概是華納的兩倍，但影評網站IMDB的9分高分影片中，華納有141部、Netflix則為120部。Netflix或許認為能靠這些高分作品提高用戶黏著度。

這家串流王者在這方面有成功經驗，帶動被人遺忘的舊影集「無照律師」再次翻紅。試想要是Netflix握有華納熱門影片「權力遊戲」、「哈利波特」版權，會是何種模樣？

Netflix也把眼光放遠，聚焦好萊塢以外對手，最大勁敵是YouTube。YouTube最近一季在美國電視串流時間占28%，超越Netflix的19%。Netflix也許是好萊塢霸主，但準備迎向更大的戰場，要讓專業製作的影片對上YouTube的素人創作。從這方面來看，收購華納、打造更強大的片庫，有如讓Netflix在這場大戰中擁有最精良的武器。

好萊塢真正的威脅是矽谷社群媒體，這些平台吸引更多年輕人的注意力。眼球經濟年代，最稀缺資源是消費者的時間和注意力。Google旗下YouTube的整體觀看時間一直高過Netflix，而且YouTube能免費取得素人影片，永遠都有更多新內容。

