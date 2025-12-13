我的頻道

亞當斯任期剩3周 任命CCRB成員或為制衡曼達尼警務改革

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

編譯湯淑君／綜合外電
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）
摩根大通（JPMorgan）分析師團隊預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家科技公司可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的AI概念股。

隨著AI投資熱潮進入第四個年頭，投資人正放大檢視大型科技集團巨額的支出與變現計畫。摩根大通認為，「七大巨頭」中有兩檔股票在下一波AI競賽中最具爆發力：Google母公司Alphabet和亞馬遜

摩根大通預期，AI支出可望在2026年改寫新高紀錄，光是Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms這些大型科技公司的支出，就可望超過4,000億美元。小摩分析師安穆士12日發布研究報告指出，這七大科技巨頭中，以Alphabet和亞馬遜的投資回報展望最佳，可望隨雲端成長和利潤率擴增而加速回收投資報酬。

2026年首選AI股之一：Alphabet

Google母公司股價2025年迄今已飆漲65%，安穆士認為上漲動能可望延續至來年，得力於該公司從張量處理器（TPU）到前沿模型Gemini垂直整合的「全堆疊」AI生態系。

安穆士寫道：「Gemini再度在AI排行榜領先群倫。」他指出，Gemini模型正整合至Google全系列產品，今年市占率穩定擴增，每月活躍用戶已超過6.5億人。Google也開發出「AI摘要」和「AI搜尋」，粉碎外界對Google搜尋事業將被AI摧毀的疑慮。

他並預估明年Google Cloud雲端運算服務營收成長率可望突破40%，反映企業對AI運算的需求呈爆炸性成長。上一季，Google雲端事業營收年增34%。

儘管該股目前的預期本益比約25倍，直逼歷史高峰，安穆士認為，AI領導地位穩固，可望進一步推高估值倍數。他以將近30倍的預期本益比估算，Alphabet股價到2026年12月可望漲上385美元。該股12日以309.29美元作收。

2026年首選AI股之二：亞馬遜

亞馬遜2025年表現較低調，年初至今漲幅不到5%，主要反映雲端事業在AI競賽中落後的顧慮。

但摩根大通指出，這種論調已過時。在亞馬遜網路服務（AWS）最近舉行的re:Invent研討會後，安穆士相信，亞馬遜推出自家的Trainium晶片和基礎模型平台Bedrock，佐以擴大合作關係，已強化亞馬遜的AI競爭地位。他預估2026年AWS的營收成長可望加速至23%，「可能證明是保守估計」。

安穆士認為，就雲端投資報酬角度觀之，亞馬遜可謂「首選」股票。即使已砸下巨額AI支出，亞馬遜明年自由現金流料將增加一倍多，從2025年的240億美元（估計值）擴增至590億美元，主要驅動力來自零售事業利潤提高，反映自動化和物流網路效率改善。

至於雲端以外的事業，摩根大通預期，亞馬遜核心零售事業也將迎來「紮實」的成長，驅動力將來自於「當日送達」服務拓點，以及先前滲透率偏低的業務，例如生鮮食品和服飾零售。

AI 亞馬遜 Google

