我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞當斯任期剩3周 任命CCRB成員或為制衡曼達尼警務改革

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

判決最快明年1月出爐 川普關稅若遭最高法院推翻 3大受惠類股呼之欲出

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）
美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

美國最高法院休庭四周，所以關於川普2.0關稅的判決，最快也要到明年1月才出爐。分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。

彭博資訊報導，如果最高法院判決川普對世界各國加徵關稅違法，逾越總統職權，市場仍會面臨不確定性。白宮可能援引其他法源，再祭新關稅。債市可能基於赤字顧慮下跌，波及股市。

不過，一旦判決拍板定案，股市初步可能上漲回應，因為許多企業尚未把關稅增加的成本轉嫁給消費者，導致財務表現受影響；如獲退稅，可能是意外收穫。消費者支出或許也會為之一振。

整體而言，關稅翻案對市場是好事，可望給標普500指數企業盈餘錦上添花，為美股新一波漲勢點火助攻。富國銀行估計，2026年稅前息前盈餘可望因此比2025年水準提高2.4%。

以下是關稅翻案受惠最大的一些類股：

一、消費品股

深深仰賴進口貨物的產業將受益匪淺，例如服飾和玩具公司，都倚賴從中國大陸及其他遭川普關稅瞄準的亞洲國家進口。關稅若判違法，這些消費品公司將是明顯贏家，例如Nike、美泰兒（Mattel）、Under Armour等。

二、工業股

若已繳的關稅稅金可獲退款，重機械製造商卡特彼勒（Caterpillar）和Deere受益良多。通用（GM）、福特等汽車股雖不受此案直接影響，也可望透過消費者買氣增強間接受惠。

三、金融股

關稅降下來可望紓解消費者壓力、有利於經濟成長；若通膨預期也隨之減緩，將支持聯準會（Fed）進一步降息。利率下滑可望助長貸款、再融資需求，甚至能推升消費者支出，有利金融股上漲，摩根大通、高盛等大型銀行可望受惠。

關稅 川普 美股

上一則

中國車企搶電池儲能爆單 動力電池廠商競相醞釀漲價

下一則

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

延伸閱讀

川普稱泰柬同意停火 兩國態度保留 泰總理僅提通話很順利

川普稱泰柬同意停火 兩國態度保留 泰總理僅提通話很順利
淫魔檔案照19張曝光 川普有4張 還有「我超大」保險套

淫魔檔案照19張曝光 川普有4張 還有「我超大」保險套
民調：52%不認同川普處理醜聞方式 62%認政府掩蓋真相

民調：52%不認同川普處理醜聞方式 62%認政府掩蓋真相
川普推「金卡」移民 律師：資金門檻高、法源不穩

川普推「金卡」移民 律師：資金門檻高、法源不穩

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
輝達執行長黃仁勳認為中國具備AI基礎設施營建與能源優勢。（路透）

評美中效率落差大 黃仁勳：美建資料中心花三年 中一個周末蓋好醫院

2025-12-07 07:10
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25

超人氣

更多 >
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了