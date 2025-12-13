判決最快明年1月出爐 川普關稅若遭最高法院推翻 3大受惠類股呼之欲出

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

美國最高法院休庭四周，所以關於川普 2.0關稅 的判決，最快也要到明年1月才出爐。分析師預期，若關稅遭推翻，美股 初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。

彭博資訊報導，如果最高法院判決川普對世界各國加徵關稅違法，逾越總統職權，市場仍會面臨不確定性。白宮可能援引其他法源，再祭新關稅。債市可能基於赤字顧慮下跌，波及股市。

不過，一旦判決拍板定案，股市初步可能上漲回應，因為許多企業尚未把關稅增加的成本轉嫁給消費者，導致財務表現受影響；如獲退稅，可能是意外收穫。消費者支出或許也會為之一振。

整體而言，關稅翻案對市場是好事，可望給標普500指數企業盈餘錦上添花，為美股新一波漲勢點火助攻。富國銀行估計，2026年稅前息前盈餘可望因此比2025年水準提高2.4%。

以下是關稅翻案受惠最大的一些類股：

一、消費品股

深深仰賴進口貨物的產業將受益匪淺，例如服飾和玩具公司，都倚賴從中國大陸及其他遭川普關稅瞄準的亞洲國家進口。關稅若判違法，這些消費品公司將是明顯贏家，例如Nike、美泰兒（Mattel）、Under Armour等。

二、工業股

若已繳的關稅稅金可獲退款，重機械製造商卡特彼勒（Caterpillar）和Deere受益良多。通用（GM）、福特等汽車股雖不受此案直接影響，也可望透過消費者買氣增強間接受惠。

三、金融股

關稅降下來可望紓解消費者壓力、有利於經濟成長；若通膨預期也隨之減緩，將支持聯準會（Fed）進一步降息。利率下滑可望助長貸款、再融資需求，甚至能推升消費者支出，有利金融股上漲，摩根大通、高盛等大型銀行可望受惠。