中資背景？英特爾傳測試新晶片設備商製造工具

路透報導，英特爾測試有中國背景設備商生產的晶片製造工具。（美聯社）

路透引述兩位知情人士報導，晶片大廠英特爾 （Intel）今年測試一款有疑慮的晶片製造工具，由與中國牽連甚深、且旗下兩個海外部門遭美國制裁的設備商所生產。

英特爾今年自加州 佛利蒙的晶片設備製造商ACM Research取得相關設備。去年，ACM位於上海與南韓的部門，被指控協助中國政府將商用技術應用於軍事用途、並推動先進晶片或晶片製造工具的研發，遭美國列入禁止取得美國技術的名單。ACM否認相關指控。

知情人士指出，測試的是兩台「濕式蝕刻」設備，主要用於從矽晶圓上移除材料，這些矽晶圓最終會被製成半導體。英特爾評估這批設備是否可用於旗下最先進的製程節點「14A」，該製程預計於2027年首度投產。

路透無法確認英特爾是否決定將這些設備正式納先進製程，也沒有證據顯示英特爾違反任何美國法規。ACM表示，無法對「特定客戶的合作細節」發表評論，但可確認「ACM的美國團隊已將多台來自亞洲營運單位的設備、販售並交付給美國本土客戶」。

隨著中國設備商開始打入全球市場，美國跨黨派議員的憂慮持續升高；國會本月稍早重新提出立法，擬禁止曾獲得數十億美元美國政府補助的晶片製造商，在政府支持的擴產計畫中使用中國製設備。

曾在拜登 政府擔任白宮國安會官員、現為外交關係協會資深研究員的麥奎爾（Chris McGuire）回應路透時表示，英特爾測試ACM設備「凸顯美國技術保護政策存在嚴重漏洞，這種情況不應被允許」。

他說：「中國製設備很容易被北京透過遠端或實體方式操控，以削弱甚至中斷美國的晶片生產。美國企業不應在任何情況下，協助中國改進其晶片製造設備，因為那是所有先進科技發展的基礎。」