博通財報亮眼 奪Anthropic AI晶片大單

博通 （Broadcom）財報亮眼，執行長陳福陽11日確認拿下新創公司Anthropic AI 晶片大單，加上網通晶片訂單動能強勁的樂觀訊號。

陳福陽9月透露有客戶下單100億美元且並非OpenAI，11日證實將銷售最新的Google TPU v7「Ironwood」機櫃給Anthropic，Anthropic上季再加碼110億美元訂單，是博通的第四家客製化處理器（XPU）客戶，博通預告已贏得下單10億美元的第五家客戶。

根據博通說明，Anthropic先前下單100億美元，又追加110億美元的訂單，等於Anthropic一口氣下訂高達210億美元的AI晶片大單。

據了解，Google在TPU v7分為兩個版本，首先是博通替Google打造的TPU v7p，採用台積電3奈米製程、CoWoS先進封裝，前段晶圓測試及後段測試分別由日月光投控、京元電拿下，旺矽是晶圓探針卡供應商之一，博通釋出訂單樂觀訊號，相關半導體供應鏈後續接單力道同步看升。