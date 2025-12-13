OpenAI新模型GPT-5.2迎擊Google 2026首季推成人模式

OpenAI於11日發布旗下最先進的人工智慧（AI）模型GPT-5.2。（美聯社）

在Google發布廣受好評的Gemini 3幾周後，OpenAI 於11日發布旗下最先進的人工智慧（AI）模型GPT-5.2，並預告2026年第一季推出「成人模式」；執行長奧特曼認為，可能明年1月解除紅色警戒。

OpenAI 指出，GPT-5.2在製作試算表、建立簡報、理解圖像、撰寫程式碼及處理長篇脈絡等方面，都優於前代的模型。GPT-5.2自11日起將可透過OpenAI的ChatGPT聊天機器人與其API介面使用。

根據OpenAI，GPT-5.2將提供Instant、Thinking與Pro三種版本。Instant擅長快速寫作與資訊搜尋，Thinking更適合程式撰寫與規畫等結構化工作，而Pro則能在難題上給出最準確答案。

今年8月，OpenAI發布備受期待的新模型GPT-5，但市場反響不一，有人質疑其是否真的帶來革命性進步。11月，OpenAI再推出新模型5.1，很快又被更強大的Gemini 3光芒所掩蓋。競爭對手Anthropic與Google近幾周也推出新模型，Google的Gemini 3因推理和寫程式的能力出色尤其受到好評，促使OpenAI宣布「紅色警戒」，重新分配內部資源，全力強化ChatGPT並暫緩其他專案。

這反映出大型科技公司之間為了打造最普及模型而展開的高風險競逐，因為越來越多消費者與企業正把AI納入日常生活與工作流程。OpenAI押注自家GPT家族模型將決定未來走向，藉此支撐公司5000億美元估值及逾1.4兆美元的預計支出。

奧特曼受訪時說：「Gemini 3對我們的影響沒有原先擔心的那麼大。」他還預計OpenAI明年1月能脫離紅色警戒。

成立至今正好滿十年的OpenAI還表示，已開始推出可預測用戶年齡的軟體，此舉旨在幫助控制ChatGPT對18歲以下用戶的回應方式。

在11日的一場記者會上，OpenAI應用部門負責人西莫（Fidji Simo）表示，公司希望在推出奧特曼先前提到「僅限成人的模式」之前引入這一功能。後者可能允許「經過驗證的成年人」使用諸如「成人文學」等內容。

同日稍早，迪士尼同意將對OpenAI投資10億美元，並將授權旗下迪士尼、漫威、皮克斯和星際大戰的逾200種角色和環境背景，可運用在OpenAI的影片生成平台Sora。