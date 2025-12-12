我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

從森林看到湖泊 造訪紐約州小鎮漫遊雪國風光

傳英特爾測試製造設備「有中資背景」 前國安官員：技術保護嚴重漏洞

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
路透報導，英特爾測試有中國背景設備商生產的晶片製造工具。（美聯社）
路透報導，英特爾測試有中國背景設備商生產的晶片製造工具。（美聯社）

路透引述兩位知情人士報導，晶片大廠英特爾（Intel）今年測試一款有疑慮的晶片製造工具，由與中國牽連甚深、且旗下兩個海外部門遭美國制裁的設備商所生產。

英特爾今年自加州佛利蒙的晶片設備製造商ACM Research取得相關設備。去年，ACM位於上海與南韓的部門，被指控協助中國政府將商用技術應用於軍事用途、並推動先進晶片或晶片製造工具的研發，遭美國列入禁止取得美國技術的名單。ACM否認相關指控。

知情人士指出，測試的是兩台「濕式蝕刻」設備，主要用於從矽晶圓上移除材料，這些矽晶圓最終會被製成半導體。英特爾評估這批設備是否可用於旗下最先進的製程節點「14A」，該製程預計於2027年首度投產。

路透無法確認英特爾是否決定將這些設備正式納入其先進製程，也沒有證據顯示英特爾違反任何美國法規。ACM表示，無法對「特定客戶的合作細節」發表評論，但可確認「ACM的美國團隊已將多台來自亞洲營運單位的設備、販售並交付給美國本土客戶」。

隨著中國設備商開始打入全球市場，美國跨黨派議員的憂慮持續升高；國會本月稍早重新提出立法，擬禁止曾獲得數十億美元美國政府補助的晶片製造商，在政府支持的擴產計畫中使用中國製設備。

曾在拜登政府擔任白宮國安會官員、現為外交關係協會資深研究員的麥奎爾（Chris McGuire）回應路透時表示，英特爾測試ACM設備「凸顯美國技術保護政策存在嚴重漏洞，這種情況不應被允許」。

他說：「中國製設備很容易被北京透過遠端或實體方式操控，以削弱甚至中斷美國的晶片生產。美國企業不應在任何情況下，協助中國改進其晶片製造設備，因為那是所有先進科技發展的基礎。」

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

英特爾 拜登 加州

上一則

封面魔咒再來？AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手駭然：絕佳反指標

延伸閱讀

英特爾、AMD、德儀被控蓄意無視 未阻晶片流入俄羅斯製造武器

英特爾、AMD、德儀被控蓄意無視 未阻晶片流入俄羅斯製造武器
英特爾CEO陳立武推「與個人投資版圖重疊」交易 董事會力挺

英特爾CEO陳立武推「與個人投資版圖重疊」交易 董事會力挺
台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難
英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
輝達執行長黃仁勳認為中國具備AI基礎設施營建與能源優勢。（路透）

評美中效率落差大 黃仁勳：美建資料中心花三年 中一個周末蓋好醫院

2025-12-07 07:10
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪
美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測