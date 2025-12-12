甲骨文財報爆雷 AI股恐慌蔓延

甲骨文上季營收、營利與未來雲端運算合約成長狀況都低於華爾街預期，11日狂瀉10.95%。（路透）

甲骨文 （Oracle）美股10日盤後公布上季營收、獲利，及未來雲端運算合約成長狀況都低於華爾街 預期，引發市場對AI 市場發展疑慮，不僅拖累公司股價盤後重挫逾10%，恐慌氣氛並蔓延至全球股市。

本報系經濟日報報導，甲骨文是近期AI市場最受矚目的焦點之一，其財報爆雷，股價11日狂瀉10.95%。

甲骨文表示，截至11月底的年度第二季整體營收160.6億美元，低於市場預估的162.1億美元；經調整後營業利益67億美元，也不及市場預估的68億美元；調整後每股盈餘為2.26美元，高於分析師預估的1.64美元，但主要受惠於出售手中晶片設計公司Ampere Computing持股，獲得一筆27億美元一次性稅前收益。

甲骨文董事長艾里森表示，出售Ampere持股，主因公司計畫在資料中心採取「晶片品牌中立政策」，「我們不再認為在自家雲端資料中心持續自行設計、製造和使用自有晶片具有戰略意義」。他也說，甲骨文將持續採購輝達的最新晶片，但「我們必須準備好部署客戶想要使用的任何晶片。」

以個別業務來看，上季雲端業務營收成長34%，達79.8億美元；最受關注的「基礎設施」業務成長68%，達40.8億美元，但兩項數據同樣略低於預估。雲端「應用軟體」成長11%至39億美元，顯示雲端基礎設施部門營收首度超越應用軟體部門。

另一項受關注的指標是未來雲端運算合約，同樣未達華爾街高標預期。做為訂單量指標的「剩餘履約義務」上季增至5230億美元，儘管年增率達438%，但低於Visible Alpha彙編分析師看法所預期的5260億美元。

甲骨文上季資本支出120億美元，比前一季的85億美元高，也遠高於分析師預估的82.5億美元，並調高本會計年度資本支出至500億美元，比9月預測多150億美元。

甲骨文財務長克林（Doug Kehring）指出，資本支出絕大多數投入能產生營收的設備，這些設備將放入旗下資料中心，土地、建築或電力等則採取租賃方式。

甲骨文這次財報會議最引發市場擔心的，是公司上季財報表現普遍失色，但又上調資本支出、大增150億美元，即便管理高層高喊手上來自AI客戶的訂單龐大，但實際上，財報顯示公司季度自由現金流罕見轉為負100億美元，引發市場擔憂如此一來，甲骨文未來難以回收當前支出成本的高度憂慮，進而拋售持股。