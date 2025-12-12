我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

甲骨文財報爆雷 AI股恐慌蔓延

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
甲骨文上季營收、營利與未來雲端運算合約成長狀況都低於華爾街預期，11日狂瀉10.95%。（路透）
甲骨文上季營收、營利與未來雲端運算合約成長狀況都低於華爾街預期，11日狂瀉10.95%。（路透）

甲骨文（Oracle）美股10日盤後公布上季營收、獲利，及未來雲端運算合約成長狀況都低於華爾街預期，引發市場對AI市場發展疑慮，不僅拖累公司股價盤後重挫逾10%，恐慌氣氛並蔓延至全球股市。

本報系經濟日報報導，甲骨文是近期AI市場最受矚目的焦點之一，其財報爆雷，股價11日狂瀉10.95%。

甲骨文表示，截至11月底的年度第二季整體營收160.6億美元，低於市場預估的162.1億美元；經調整後營業利益67億美元，也不及市場預估的68億美元；調整後每股盈餘為2.26美元，高於分析師預估的1.64美元，但主要受惠於出售手中晶片設計公司Ampere Computing持股，獲得一筆27億美元一次性稅前收益。

甲骨文董事長艾里森表示，出售Ampere持股，主因公司計畫在資料中心採取「晶片品牌中立政策」，「我們不再認為在自家雲端資料中心持續自行設計、製造和使用自有晶片具有戰略意義」。他也說，甲骨文將持續採購輝達的最新晶片，但「我們必須準備好部署客戶想要使用的任何晶片。」

以個別業務來看，上季雲端業務營收成長34%，達79.8億美元；最受關注的「基礎設施」業務成長68%，達40.8億美元，但兩項數據同樣略低於預估。雲端「應用軟體」成長11%至39億美元，顯示雲端基礎設施部門營收首度超越應用軟體部門。

另一項受關注的指標是未來雲端運算合約，同樣未達華爾街高標預期。做為訂單量指標的「剩餘履約義務」上季增至5230億美元，儘管年增率達438%，但低於Visible Alpha彙編分析師看法所預期的5260億美元。

甲骨文上季資本支出120億美元，比前一季的85億美元高，也遠高於分析師預估的82.5億美元，並調高本會計年度資本支出至500億美元，比9月預測多150億美元。

甲骨文財務長克林（Doug Kehring）指出，資本支出絕大多數投入能產生營收的設備，這些設備將放入旗下資料中心，土地、建築或電力等則採取租賃方式。

甲骨文這次財報會議最引發市場擔心的，是公司上季財報表現普遍失色，但又上調資本支出、大增150億美元，即便管理高層高喊手上來自AI客戶的訂單龐大，但實際上，財報顯示公司季度自由現金流罕見轉為負100億美元，引發市場擔憂如此一來，甲骨文未來難以回收當前支出成本的高度憂慮，進而拋售持股。

甲骨文 AI 華爾街

上一則

新思科技財報財測 優於市場預期

下一則

美重啟購債措施 激勵公債走揚

延伸閱讀

川普開放H200晶片輸中 薛瑞福：恐被逆向工程竊取技術

川普開放H200晶片輸中 薛瑞福：恐被逆向工程竊取技術
道瓊漲646點 與史坦普500同創新高 甲骨文暴跌近11％

道瓊漲646點 與史坦普500同創新高 甲骨文暴跌近11％
AI股早盤倒一片 但砸10億投資OpenAI的這家公司逆勢漲

AI股早盤倒一片 但砸10億投資OpenAI的這家公司逆勢漲
時代雜誌：AI潛能全面爆發已成定局 無法回頭不能退出

時代雜誌：AI潛能全面爆發已成定局 無法回頭不能退出

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
輝達執行長黃仁勳認為中國具備AI基礎設施營建與能源優勢。（路透）

評美中效率落差大 黃仁勳：美建資料中心花三年 中一個周末蓋好醫院

2025-12-07 07:10
全球首富馬斯克。路透

全球貧富差距來到極端程度 台灣排名在「這裡」

2025-12-10 09:25

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪