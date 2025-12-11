我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創造AI的科技巨頭們 獲時代雜誌選為年度風雲人物

Nextdoor飆漲近50% 伯樂是專造妖股的他

資金市場一再緊張 Fed重啟短債購債 規模超預期

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
華爾街部分人士原本即預期Fed這次會宣布啟動買進短期國庫券計畫，但實際公布的步調和規模更為積極。（美聯社）
華爾街部分人士原本即預期Fed這次會宣布啟動買進短期國庫券計畫，但實際公布的步調和規模更為積極。（美聯社）

聯準會（Fed）才結束縮減資產負債表，但因資金市場一再緊張，如今又決定啟動400億美元的短期公債購債計畫。

Fed 周三表示，將從12月12日開始買進到期日在4周至1年之間的美國短期公債（T-bills）。

Fed 之所以有此決定，是因為上個月隔夜拆款市場的利率勁升。Fed三年來持續縮表，抽走市場上過剩資金。

有的官員也憂心，金融體系管道極關鍵的附買回（repo）市場利率，已多次脫離Fed所設定的其他短期借款成本。

Fed已在12月1日停止量化緊縮（QT），但市場普遍認為，光是停止縮表仍不足以讓資金市場恢復穩定。

華爾街部分人士原本即預期Fed這次會宣布啟動買進短期國庫券計畫，但實際公布的步調和規模更為積極，可見Fed對近幾個月短期資金市場的波動並不放心。

Fed表示，這些買盤在明年4月前「會維持在高檔」，因為每年4月是美國人繳稅的月份，屆時會將銀行體系的準備金抽走。

Fed 主席鮑爾周三表示，Fed一直在監控準備金水準，「我們知道這一天終究會來。雖然最終發生的時間比預期早了一點，但我們完全有準備，也立刻採取了先前承諾的措施。」

鮑爾強調，這波購債並非Fed 貨幣政策工具的一環，也不代表會重啟過去用來刺激經濟的大規模長天期公債購債計畫。

Fed量化緊縮（QT）讓更多公債回歸市場，也導致銀行體系的準備金下滑。2019年附買回市場曾因準備金不足、利率飆上10%以上，迫使Fed提前終止上一次的縮表周期。

Jefferies 首席經濟學家西蒙斯（Thomas Simons）表示，此次短債購債規模和他預期相符，認為「這是避免重演2019年危機的正確做法」。

法國巴黎銀行美國策略與經濟主管 Calvin Tse說：「這和2019年的情況非常相像，當時聯準會把資產負債表縮得太過頭。現在Fed的意思是，他們可能又縮表縮過頭了，因此必須補上。」

附買回市場讓銀行與金融機構能以美國公債等極安全資產作為抵押，隔夜借入現金。市場上被借出的現金多半就是銀行的「超額」準備金，也就是銀行為因應客戶提款和監管需求所保留的資金。

當準備金下降時，銀行為了履行支付和監管條件 ，必須在市場上爭搶現金，結果把短期拆款利率一併推高

利率 鮑爾 聯準會

上一則

美扣委油輪 影子船隊30艘提心吊膽 油價漲勢卻熄火 布蘭特失守62美元

下一則

Nextdoor飆漲近50% 伯樂是專造妖股的避險基金經理人

延伸閱讀

聯準會宣布降息1碼 暗示短期可能不會再降

聯準會宣布降息1碼 暗示短期可能不會再降
Fed新主席大熱門 哈塞特：若獲任命 決策不屈服政治壓力

Fed新主席大熱門 哈塞特：若獲任命 決策不屈服政治壓力
2026美股前景看俏：5170億活水來了 退稅行情將啟動

2026美股前景看俏：5170億活水來了 退稅行情將啟動
為何盤中急殺？美股期指翻黑急挫 那斯達跌逾1% 兩大利空因素

為何盤中急殺？美股期指翻黑急挫 那斯達跌逾1% 兩大利空因素

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢
華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺