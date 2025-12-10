我的頻道

魯比歐稱「浪費」下令國務院改掉Calibri字體

加州華人奶爸半夜帶娃 後院發展天文攝影事業

為何盤中急殺？美股期指翻黑急挫 那斯達跌逾1% 兩大利空因素

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。（路透）
在聯準會宣布降息後，全球股市的上漲動能出現停滯，美股三大期貨指數翻黑，那斯達克100期貨下跌逾1%，亞股亦回吐早盤漲幅轉跌，因甲骨文（Oracle）令人失望的財報打壓了科技股，同時市場焦點轉向聯準會對明年降息的展望，並且擔心這次會是主席鮑爾任內最後一次降息。

史坦普500指數期貨跌0.8%，斯達克100期貨下跌1.2%，稍早跌幅一度達1.6%；亞洲科技股的拋售使區域股市指數抹去早盤0.6%的漲幅，台股也轉為下跌超過300點。

甲骨文的股價在盤後交易中暴跌超過10%，反映上季雲端業務收入略低於分析師預期，由於市場早已對企業在AI領域大舉燒錢舛舛不安，甲骨文最新消息拖累輝達（Nvidia）、超微（AMD）盤後股價下跌約1%，雲端服務提供者CoreWeave則重挫3%。在亞股，日本軟銀股價則重挫超過8%。

比特幣下跌超過2%，跌破9萬美元關卡，顯示風險胃納下降。

聯準會周三宣布降息1碼，是連續第三次降息，主席鮑爾表示樂觀，認為隨著關稅的通膨影響逐漸消退，經濟將轉強。然而，這次會議也是自2019年以來，首次有三名官員對政策決定投下反對票，反對意見來自政策立場的兩端。官員們維持對2026年只會降息1次的預期。

有「債券天王」之稱的雙線資本公司創辦人岡雷克認為，這次是鮑爾任內最後一次降息。鮑爾任期到明年5月為止。

Global X Management投資策略師梁碧文（音譯）表示：「雖然大部分注意力集中在聯準會，但隔夜市場的主要風險是甲骨文。」他指出，這次財報對AI基礎設施投資是一場重要考驗，因為甲骨文身為超大規模資料中心支出的風向標，最新暴跌走勢，加劇了整體科技股的壓力。

在亞洲，交易人士也在評估墨西哥國會最終批准對該亞洲進口商品徵收5%-50%新關稅的市場影響。

