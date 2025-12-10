我的頻道

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

Fed三度降息幾成定局 但接下來可能暫且收手

編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾10日記者會上，將無法保證聯邦公開市場操作委員會（FOMC）下一步行動會是什麼。（歐新社）
聯準會（Fed）官員幾乎篤定將連續三度降息，但這波降息潮可能就此打住。

因通膨顧慮仍在，Fed內部出現明顯分歧，如此一來，Fed主席鮑爾很難現在就對外暗示明年初還會繼續降息。

此外，美國公債市場也反映Fed明年降息幅度有限，這也和全球主要央行可能放慢、甚至暫停寬鬆腳步的趨勢一致。期貨和選擇權交易顯示，除了明天預期的1碼（0.25個百分點）降息之外，市場目前預測Fed明年僅再降0.5個百分點，而且大多集中在上半年完成。

Fed今年秋季已兩度降息，過去15個月累計降息1.5個百分點後，再多降息，都會讓 Fed 的基準利率更接近刺激經濟活動的水準。這正是多位官員設法避免的。有幾位官員相信，利率已經處於既不刺激也不抑制成長的中性水準。對於 Fed 貨幣限制性的程度，兩方的意見分歧，預料會再度引發一次分裂的決策，有些分析師甚至預測會出現多達三人表達異議。

KPMG首席經濟師史汪克（Diane Swonk）說，鮑爾在會後面對記者時，將無法保證聯邦公開市場操作委員會（FOMC）下一步行動會是什麼。「他必須呈現意見的光譜，從一個極端到另一個極端，而這就是一個難以傳達的訊息。」

Fed 利率決策將在美東時間周三下午2時，除公布聲明外還有最新的經濟預測。鮑爾將在半小時後舉行記者會。

企業11月宣布的裁員人數有所下降，話雖如此，不少美國大公司，像是亞馬遜和Verizon的裁員計畫仍深受矚目。9月消費者支出幾無變化，而 Fed 青睞的通膨指標則小幅升至 2.8%，比Fed目標高出近一個百分點。

基於這些因素，大多數分析師預料決策官員將重申就業的下行風險「近幾個月來有所上升」，並且「通膨仍然略高」。有些分析師也預計聲明會暗示，未來幾個月進一步降息的可能性有所降低。

最新的經濟預測預料會呈現決策官員之間持續存在的分歧。早在9月，便有八位官員主張於2026年不再進一步降息（即維持本周降息後的水準），另有九人則預期至少還會再降息兩次。

經濟學家也預料，FOMC對2025年經濟成長的中位數可能會上修，而今年底的通膨展望或許會略為下修。至於明年的失業率，預計會比9月的預測略為上升。

Fed 10月開會後，鮑爾一直沒有公開發言，預料他面對的將是更為分裂的FOMC。多位分區聯邦準備銀行總裁（其中不少人今年在貨幣政策上沒有投票權），已公開反對進一步降息。

不過，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯11月21日表態，頓時消弭了投資人對本周會議降息的疑慮。威廉斯被視為和鮑爾立場一致，他表示「近期內」還有再次降息的空間，此話提高了市場對降息的預期。

許多分析師認為，堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德和聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩林將表達異議，傾向於維持利率不變。其他人如波士頓的柯林斯、芝加哥的古斯比和 Fed 理事巴爾自上次會議以來，一直表達對通膨的顧慮。 Fed 理事米倫預料會表達異議，傾向於降息0.5個百分點，一如他在前兩次會議上的立場。

投資人也密切關注白宮，看誰是川普選出的鮑爾接班人（鮑爾的主席任期將在明年5月屆滿）。川普的國家經濟委員會主任哈塞特呼聲最高，但正式提名可能要等到明年初。

