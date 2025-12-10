我的頻道

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

川普新建風電禁令 法官判違法 歐再生能源股應聲跳漲

編譯林聰毅／綜合報導
法官8日認定總統川普今年初禁止新建風力發電計畫的命令違法，使聯邦政府的反風電行動遭遇重大挫敗，歐洲再生能源股股價9日應聲跳漲。

麻薩諸塞州地方法院法官薩里斯（Patti Saris）在判決書中說，這項命令「武斷、反覆無常且違反法律」。她表示，內政部沒有按照行政程序法的規定，對其停止批准風電計畫的決定提供「合理的解釋」；反之，「該機關坦承，總統的指示是其決定停止核發許可的唯一因素」。

川普長期以來一直猛烈抨擊風力發電，他1月重返總統職位的第一天就發布的這項行政命令，實際上凍結了聯邦政府對陸域及海上風電場計畫的審批。當時，馬里蘭、麻州、紐澤西和紐約等州正計劃在大西洋建造十幾個大型風電場。

這項命令也阻礙了陸域風電場的興建，尤其是禁止了愛達荷州拉瓦嶺風電計畫（Lava Ridge）開發案，這是拜登政府之前批准的大型風電場。

開發商警告說，川普的禁令將衝擊就業且將造成數十億美元的投資損失。

紐約州為首的17個州和哥倫比亞特區組成的聯盟於5月在法院提起訴訟，挑戰這項行政命令。總部位於紐約州奧巴尼的非營利組織紐約乾淨能源聯盟（ACNY）也加入其行列。

白宮發言人羅傑斯在聲明中說：「在拜登的綠色新騙局下，海上風電計畫獲得了不公平的優惠待遇，而其他能源行業則受到繁瑣監管的阻礙。」她並表示，如果川普的行政命令繼續有效，將會促使聯邦機構研究離岸風電計畫是否推高美國家庭的能源成本。

但顧問公司ClearView Energy Partners的分析師在研究報告指出，即便這項判決經得起挑戰，其影響也可能有限，因為法院通常無法強制聯邦機構批准新計畫。分析師還說，許多風電開發商也可能不願在川普執政期間遞交更多計畫申請聯邦核准。

歐洲再生能源股股價9日應聲跳漲，沃旭（Orsted）一度大漲4.4%，站上四個月新高，Vestas盤中最高漲3.7%，西門子能源一度漲1.5%。

川普 拜登 紐約州

川普傳本周面試Fed新主席人選 哈塞特：降息自主判斷 現在空間很大
川普再批烏克蘭拖延總統大選 澤倫斯基鬆口1條件「90天內選舉」
川普自評經濟施政「A+++++」 鬆口將擴大關稅豁免
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普:美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
