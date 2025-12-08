我的頻道

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

史坦普500小跌 科技股撐盤 Nvidia盤後大漲2%迎H200解禁利多

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證券交易所。（路透）
美股主要指數周一（8日）收跌，史坦普500指數多數類股下跌，美國公債殖利率上升，投資人焦急等待聯準會（Fed）兩天後的貨貨幣政策決定。不過，輝達（Nvidia）股價盤後大漲超過2%，因美國總統川普表示，將開放出售輝達H200晶片給中國。

道瓊工業指數8日收盤下跌215.67點，跌幅0.45%，收47,739.32點；史坦普500指數下跌23.89點，跌幅0.35%，收6,846.51點；那斯達克指數下跌32.22點，跌幅0.14%，收23,545.90點。

費城半導體指數勁揚80.38點，漲幅1.10%，報7,375.22點。專攻AI伺服器高速傳輸介面IC設計的Astera Labs漲勢最凶猛，飆漲9%；記憶體大廠美光繼續大漲4%。

在收盤後，輝達股價大漲超過2%，因為川普宣布，他已經告知中國國家主席習近平，美國在維持國家安全的條件之下，將開放出售輝達H200晶片給被核准的中國和其他國家的客戶。白宮官員說，美國政府將從輝達H200對陸銷售中抽成25%。

華爾街的焦慮情緒使得美股大盤止步四連漲。上周公布的數據顯示，美國第3季末消費者支出僅小幅增長，這鞏固市場對12月降息的預期。雖然降息幾1碼乎已成定局，但交易人士愈來愈擔心明年降息的步調。

BMO私人財富首席市場策略師謝里夫（Carol Schleif）表示：「在聯準會會議之前，市場很難找到明確的方向。我們剛剛經歷了一個非常強勁的財報季，而接下來的四周內不會有新的財報發布。市場唯一可以真正寄予厚望的，就是聯準會。」

與此同時，美國公債殖利率上升也給股市帶來了一定壓力。美國股市開盤前日本近海發生強烈地震，美國10年期公債殖利率隨後上漲。

個股方面，派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance）Paramount Skydance對華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）提出1,084億美元的惡意收購要約，試圖力壓Netflix，引發投資人關注。這推動華納兄弟探索公司上漲4.4%派拉蒙急升9%，Netflix下跌3.4%。

Netflix是對史坦普500通訊服務類股造成最大拖累的個股之一，該類股下跌 1.8%，在11個主要類股中跌幅最大。

唯一上漲的是科技類股，漲幅0.9%，受惠微軟、輝達和博通上漲。

本周稍晚，市場焦點將轉向科技類股估值，屆時博通和甲骨將公布財報。投資人一直擔AI支出依賴債務融資的問題。

不過，Google母公司Alphabet收跌超過2%，給通訊服務類股造成最大拖累，Meta Platforms也跌近1%。

資料基礎設施公司Confluent大漲29%，此前IBM宣布將以約110億美元予以收購。IBM小幅上漲0.4%。

特斯拉大跌超過3%，摩根士丹利兩年半來首次下調對該公司的評級，指其估值過高。

