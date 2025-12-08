金融時報評選2025「全球影響力人物」 黃仁勳上榜 奧特曼撰文推薦

我的頻道

編譯中心／綜合報導
Nvidia執行長黃仁勳入選金融時報首度發表的「25位全球影響力人物榜」。(路透)
英國金融時報(Financial Times)首度發表全球影響力人物榜(Influence List)，評選2025年25位真正「讓世界產生變化」的人物，Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳風光入列；並由人工智慧企業OpenAI執行長奧特曼撰寫評語，盛讚黃仁勳以超前遠見押注全新運算架構，奠定今日AI時代的關鍵基礎。

不同於一般以職位、權力或財富衡量的榜單，金融時報嘗試找出2025年真正「產生影響」的人物。

金融時報記者、專欄作家與編輯共同討論，選出25位「真正改變了世界的人物」，分別來自政治、商業、媒體、藝術、體育等領域，他們的才華、突破、創意、思想和行動，「正在改變我們生活的世界」。

金融時報指出，這25位人物──無論剛起步或已享盛名──都在以多種方式「形塑我們今天的生活」：有人用創意與藝術改變文化，有人推進科技，有人在政治與公民社會引發變革，也有人以科學、運動或商業決策重塑世界。

榜單分為三大類別：創作者(Creators)、入選者因為創新和文化突破或作品影響力而中選；領袖(Leaders)、入選者的決策或權力中心位置，對政策、產業或全球方向造成重大影響；英雄(Heroes)、入選者因為勇氣、倡議、改革行動或公共影響力而被視為「年度英雄」。黃仁勳入選「領袖」類別。

金融時報並且邀請各領域的重量級人物，以及跨領域的崇拜者，撰寫入選者的介紹文章。

奧特曼在評語指出，黃仁勳多年來一直為如今全球才開始意識到的人工智慧(AI)時刻作準備。黃仁勳很早就堅信一種全新的運算架構，並願意將Nvidia整家公司押注在這個方向上，為今日的「數位智能」(digital intelligence)奠定了基礎。

奧特曼說，更令人折服的是黃仁勳實現這項願景的方式──深刻的技術眼光、堅定不懈的行動力，以及對基礎設施的長期投入承諾。

他指出，AI的使用成長速度遠超預期，需求已經全面爆發；如果這樣的趨勢持續下去，許多驚人的突破將會成為可能。但要達成這些，最重要的是：要有能力實際把基礎架構建起來。他認為，能以如此規模和速度推動硬體與基礎設施建設的，幾乎只有黃仁勳與他的團隊。

除此之外，榜單其他入選人物還包括奧斯卡影后珍芳達(Jane Fonda)、美國史上首位女性白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、紐約市史上首位穆斯林市長曼達尼(Zohran Mamdani)、英國軍情六處(MI6)首位女性首長梅特維利(Blaise Metreweli)、PayPal共同創辦人提爾(Peter Thiel)以及比亞迪資深副總裁李柯(Stella Li)等。

