我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

雲端巨頭ASIC晶片大爆發 威脅輝達霸主地位

記者吳凱中／綜合報導

Nvidia輝達（另稱英偉達）年度盛會「GTC 2026」倒數計時，全新AI平台受矚目之際，彭博資訊分析，雲端巨擘競相自行研發AI晶片，ASIC相關AI伺服器晶片供應將於未來幾年大爆發，供應增速超過輝達的GPU，預期2030年兩者供應量可能相當，威脅輝達AI晶片霸主地位。

業界認為，輝達與雲端巨頭在AI晶片領域的大亂鬥，無論最後誰勝出，都將促使全球AI市場持續發燒，鴻海、廣達、緯創等AI伺服器台鏈在輝達GPU與ASIC AI伺服器都有布局，左右逢源，通吃各類大單。

鴻海董事長劉揚偉已預告，明年無論輝達GPU伺服器或是ASIC伺服器，鴻海都可以依照各戶需求提供，目前在各平台的市占率都超過四成。

市場看好2026年的ASIC伺服器維持高速甚至翻倍成長，鴻海也受惠，出貨比率將趨近市場預估GPU與ASIC占比約8：2。

彭博報導，Google的最新AI模型，讓世人關注該公司自行研發的張量處理器（TPU），對輝達在AI晶片的龍頭地位構成直接挑戰。亞馬遜也推出最新款自研晶片，而微軟、蘋果及Meta全都在持續開發自家晶片。

彭博指出，這些發展暗示世界正進入AI循環的下一階段：超大規模雲端業者（hyperscaler）透過下一代基礎建設與自研晶片追求優勢的競爭更加激烈，雲端巨擘的優先要務已從訓練龐大而複雜的模型，轉向透過推論流程的生產系統營運這些模型，轉化為生產力工具和消費者應用。

科技巨擘將日益把資金部署於推論晶片，意味著特化硬體競爭將升溫。彭博估算，ASIC的供應量未來幾年將激增，增長遠超過輝達GPU，到2030年的供應量更可望趕上輝達GPU。

據估算，今年輝達GPU的供應量占比將為73%，遠高於ASIC的27%，但到了2030年，輝達GPU的供應量占比將為51%，和ASIC的49%差不多。

輝達 AI 鴻海

上一則

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

下一則

黃仁勳：AI或催生新職業 例如「幫機器人做衣服」的裁縫師

延伸閱讀

Nvidia該賣中國先進晶片？美貿易代表這樣回

Nvidia該賣中國先進晶片？美貿易代表這樣回
中邊緣AI產業鏈商機旺 帶動晶片、記憶體、IP業者訂單大增

中邊緣AI產業鏈商機旺 帶動晶片、記憶體、IP業者訂單大增
百度旗下AI晶片公司昆侖芯擬分拆上市 但不保證實行

百度旗下AI晶片公司昆侖芯擬分拆上市 但不保證實行
Nvidia旗下新一代AI伺服器 能將中國模型效能提升10倍

Nvidia旗下新一代AI伺服器 能將中國模型效能提升10倍

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點