雲端巨頭ASIC晶片大爆發 威脅輝達霸主地位

Nvidia輝達 （另稱英偉達）年度盛會「GTC 2026」倒數計時，全新AI 平台受矚目之際，彭博資訊分析，雲端巨擘競相自行研發AI晶片，ASIC相關AI伺服器晶片供應將於未來幾年大爆發，供應增速超過輝達的GPU，預期2030年兩者供應量可能相當，威脅輝達AI晶片霸主地位。

業界認為，輝達與雲端巨頭在AI晶片領域的大亂鬥，無論最後誰勝出，都將促使全球AI市場持續發燒，鴻海 、廣達、緯創等AI伺服器台鏈在輝達GPU與ASIC AI伺服器都有布局，左右逢源，通吃各類大單。

鴻海董事長劉揚偉已預告，明年無論輝達GPU伺服器或是ASIC伺服器，鴻海都可以依照各戶需求提供，目前在各平台的市占率都超過四成。

市場看好2026年的ASIC伺服器維持高速甚至翻倍成長，鴻海也受惠，出貨比率將趨近市場預估GPU與ASIC占比約8：2。

彭博報導，Google的最新AI模型，讓世人關注該公司自行研發的張量處理器（TPU），對輝達在AI晶片的龍頭地位構成直接挑戰。亞馬遜也推出最新款自研晶片，而微軟、蘋果及Meta全都在持續開發自家晶片。

彭博指出，這些發展暗示世界正進入AI循環的下一階段：超大規模雲端業者（hyperscaler）透過下一代基礎建設與自研晶片追求優勢的競爭更加激烈，雲端巨擘的優先要務已從訓練龐大而複雜的模型，轉向透過推論流程的生產系統營運這些模型，轉化為生產力工具和消費者應用。

科技巨擘將日益把資金部署於推論晶片，意味著特化硬體競爭將升溫。彭博估算，ASIC的供應量未來幾年將激增，增長遠超過輝達GPU，到2030年的供應量更可望趕上輝達GPU。

據估算，今年輝達GPU的供應量占比將為73%，遠高於ASIC的27%，但到了2030年，輝達GPU的供應量占比將為51%，和ASIC的49%差不多。