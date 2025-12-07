我的頻道

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

卸任前談政績…亞當斯自評拿A級 稱任內遇1事是最大危機

評美中效率落差大 黃仁勳：美建資料中心花三年 中一個周末蓋好醫院

編譯林文彬／綜合外電
輝達執行長黃仁勳認為中國具備AI基礎設施營建與能源優勢。（路透）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在11月底表示，中國領先美國的人工智慧（AI）基礎設施優勢，主要在營建與能源，美國要花三年左右才能蓋好一座資料中心，但中國只花一個周末就能蓋好一座醫院。

黃仁勳11月底與美國戰略與國際研究中心（CSIS）會長何慕禮（John Hamre）對談時，曾表達對中國打造基礎設施速度的憂慮，「如果想在美國興建資料中心，從動土到AI超級電腦中心拔地而起，大概耗時三年左右…但他們（中國）一個周末就能蓋好一座醫院」。

他也對美中兩國支撐AI熱潮的能源容量落差表達憂慮，中國全國「的能源多達我們（美國）的兩倍，但我們的經濟規模較大，我認為這不合理」。他也說，中國能源容量持續「直線向上」擴增，相較下美國則原地踏步。

黃仁勳仍認為，輝達的AI晶片技術領先中國「好幾代」，同時警告不宜自滿，「任何認為中國缺乏製造能力的人，都沒有掌握全貌」。不過，他也對輝達的未來充滿希望，指稱到美國總統川普正推動製造業工作機會回流及提高AI投資。

黃仁勳11月初曾預言中國將贏得AI競賽，立即攻占新聞頭條。他隨後調整說法，發布聲明指出中國在AI競賽只落後美國「幾奈秒」（nanoseconds）。

AI 黃仁勳 輝達

聯準會內部分歧 市場預料連3降息成定局

