看好減稅、降息效應 9大投銀：明年美股漲2位數

編譯任中原／綜合報導
史坦普500指數明年封關水準預測 資料來源：FactSet、各銀行

據英國金融時報（FT）對九家大型投資銀行所做的訪調顯示，銀行業預料美股2026年將再締造兩位數的漲幅，與目前一些投資人對人工智慧（AI）概念股可能泡沫化的憂慮大異其趣。

九大銀行對史坦普500指數明年底時的平均預估水位超過7500點，約比目前的6857點高出約10%；雖比今年來16.6%的漲幅遜色，也低於過去十年來的平均年漲幅，但卻顯示華爾街已經將上個月股市回檔拋諸腦後，主因明年開始減稅，並預期聯準會（Fed）將繼續降息

摩根史坦利（大摩）分析團隊指出，「一路上可能遇到一些顛簸，但我們相信多頭市場無恙」。大摩預測明年底時史坦普將衝上7800點，漲勢將由擴張性財政政策、寬鬆貨幣政策及法規鬆綁政策等三因素所帶動，再加上AI推波助瀾。大摩指出，川普的大而美法，估計能帶來1290億美元的企業稅減稅效果。

川普今年4月「解放日」宣布關稅戰引爆賣壓以來，在科技巨頭帶動下，股市持續反彈。而近期美股走勢，主要靠市場對Fed的降息預期撐盤。而利率期貨市場顯示，目前投資人預期到明年底期間，Fed將會降息三至四次，每次各1碼。

德意志銀行預測明年底指數將達8000點，與2025年漲幅大致相當，是各大銀行中最大的多頭。德銀美股策略長查德哈表示，他預料明年初企業獲利強勁將推升美股，並預料美股上漲範圍將比今年更廣泛，不再集中於少數類股。

美國銀行（BofA）預測明年史坦普指數只會漲到7100點，最為審慎，且預測震盪即將來臨。該行警告，AI資本支出與資料中心興建的效果尚未使相關企業獲利增加；美股與量化策略主管蘇布拉曼寧表示，「就目前而言，投資人買的是個夢」。

各大銀行並預測2026年美國以外股市也將上漲，但不如美股強勁。預測歐股600指數將比目前的水準上漲6.4%，到明年底時達到約615點；日股東證指數將上漲5.6%，約達3590點。

美股 降息 AI

