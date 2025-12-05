我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

大摩接洽潛在機構投資人 計畫降低AI領域曝險

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

身為當前AI融資熱潮的主要銀行之一的摩根史坦利（大摩），正考慮透過所謂「重大風險轉移」（SRT），讓銀行能出售與貸款風險掛鉤的債券給機構投資人，藉此降低本身在資料中心領域的曝險。

彭博引述知情人士報導，大摩已和潛在投資人初步接洽，討論以借給AI基礎設施業者的貸款組合為標的的SRT。

以資料中心曝險為基礎的SRT，在整體信用風險轉移市場中仍屬新興項目。這類工具能讓對沖自身的授信曝險、改善資本適足率，並釋放資產負債表空間用於更多放貸。知情人士向彭博透露，摩根史坦利也研究其他降低資料中心風險的方法，包括部分避險或聯貸，但目前尚無任何保證這些初步洽談能順利達成交易。

大摩策略師預測，大型雲端運算業者到2028年，將在資料中心基礎設施投入約3兆美元。大摩估算，現金最多只能支應其中一半，其餘大部分都得透過債市籌措。

這波融資潮也可能讓銀行業者對少數幾家企業曝險過高。以甲骨文為例，這家曾被視為保守的資料庫巨人近年大舉舉債，並將發。大摩研究報告指出，甲骨文近幾個月信用違約交換成本大幅走高，提供建設貸款的銀行和其他金融機構很可能正是甲骨文信用違約保護成本飆升的主要推手。

貸款 甲骨文 摩根史坦利

上一則

日債殖利率寫18年高點 升息陷兩難

下一則

川普政府將「全力推動」機器人產業 相關概念股暴紅

延伸閱讀

大摩再上調台積CoWoS產能 估月產12.5萬片 漲幅25%

大摩再上調台積CoWoS產能 估月產12.5萬片 漲幅25%
OpenAI讓夥伴企業願為其背債近千億 自己負債卻幾乎零

OpenAI讓夥伴企業願為其背債近千億 自己負債卻幾乎零
日圓甜甜價倒計時？大摩：若Fed連續降息 日圓明年Q1升值10%至140

日圓甜甜價倒計時？大摩：若Fed連續降息 日圓明年Q1升值10%至140
從甲骨文到雲端

從甲骨文到雲端

熱門新聞

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...