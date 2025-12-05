美光將退出消費性市場 專攻AI企業級產品

美光表示，將退出其消費者記憶體業務，以便聚焦AI用的先進記憶體晶片。（路透）

美國記憶體大廠美光4日拋出震撼彈，宣布將全面退出消費性記憶體品牌業務，旗下主攻一般消費者市場的「Crucial」品牌，包括DRAM與固態硬碟（SSD）等產品，將在2026年2月後退出市場，未來該公司將專攻AI 資料中心等企業級先進記憶體市場。

美光「Crucial」品牌目前在全球記憶體品牌排名第八，美光要退出消費者記憶體業務的決定，正值全球記憶體供應鏈 持續吃緊，從智慧手機使用的快閃記憶體，到AI資料中心採用的高頻寬記憶體（HBM），供應都十分緊俏。這凸顯出AI基礎建設熱潮，正造成記憶體面臨全球性缺貨。

美光主管業務長薩達納（Sumit Sadana）表示，AI帶動資料中心成長，促使記憶體與儲存需求激增，在AI伺服器搭載記憶體量是筆電10至15倍的結構下，高頻寬、高容量、高複雜度的HBM、企業級DRAM、企業級固態硬碟，已成為記憶體市場獲利最佳、成長最快的黃金區塊。

美光因而決定全面退出消費性記憶體品牌業務，旗下主攻一般消費者市場的「Crucial」品牌，包括DRAM與固態硬碟等產品，將在2026年2月後退出市場。法人指出，美光此舉並非撤退，而是選擇「只做高利潤、成長快的」，等於直接承認AI需求強度超乎預期，消費性市場不再值得分心。

Summit Insights分析師陳金蓋（Kinngai Chan，音譯）指出，消費者記憶體業務並非是帶動美光營運的重要主力。

美光長期來已把重心轉向HBM，而該領域已成為全球三大記憶體供應商美光、南韓SK海力士與三星 電子之間競爭最激烈的市場。

美光的Crucial業務並未單獨列在公司財報中，不過美光的雲端記憶體事業部門在上季業績年比大幅成長213%。

HBM是一種動態隨機存取記憶體（DRAM），採用垂直堆疊晶片的方式以降低功耗，有助處理大量資料，因此在AI開發中極為重要。這類晶片價格高於一般消費性記憶體，通常也帶來更高利潤。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）9月表示，在8月當季，美光的HBM營收成長至接近20億美元，推算年化營收接近80億美元。