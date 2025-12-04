元宇宙豪賭虧逾770億元 Meta轉彎了：部分支出轉向AI可穿戴設備

Meta執行長查克柏格。(路透)

Meta 正計畫大幅削減對元宇宙 的投資，並將資源轉向人工智慧（AI ）可穿戴裝置。知情人士透露，此舉為該公司2026年度預算規畫的一部分，標誌執行長查克柏格對元宇宙願景的重大戰略轉向，也反映出科技業者認為AI可穿戴設備可能成為下一個主要運算平台。

華爾街日報報導，Meta旗下負責元宇宙業務的Reality Labs部門，自2020年來累積虧損超過770億美元，但沉浸式技術的市場反應未如預期。投資人對此一策略調整表示歡迎，消息公布後，Meta股價周四收漲逾3%。

Meta計劃削減元宇宙預算的消息最早由彭博資訊報導。

Meta發言人證實，Reality Labs的部分預算將轉移到AI眼鏡與其他相關硬體，該領域具備明顯的成長動能。

回顧2021年，查克柏格將公司更名為Meta，宣示全力進軍元宇宙的決心。但早期轉型過程面臨技術不成熟、用戶不買單、成功路徑不明確等問題。

隨著AI快速成為科技業核心戰場，持續改變消費者互動模式與商業型態。Meta也積極布局，在今年成立「超級智慧」部門，以優渥薪酬挖角，延攬了逾50名頂尖AI人才。

目前，Meta與Ray-Ban合作推出的AI眼鏡已售出逾200萬副，合作廠商預估2026年底產能可提升到每年1,000萬副。為加速整併資源，Meta在10月裁撤AI部門約600名員工，集中火力在具商業潛力的專案。

查克柏格曾多次堅稱，對元宇宙的押注最終仍可能獲得回報，今年1月，他告訴投資人，2025年是關鍵年份。