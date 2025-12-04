Nvidia現金滿滿怎麼花？盤點一連串大手筆投資 但沒發動大型併購

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
輝達目前最大筆的投資其他公司計畫，是承諾未來數年內要以1,000億美元購買OpenAI股票。 (路透)
輝達（Nvidia）在近三年來的這波人工智慧（AI）熱潮中，做為AI晶片龍頭，累積的現金激增，現在很有本錢到處投資、開出大額支票。

本周稍早輝達宣布的20億美元入股新思科技（Synopsys），是今年一連串大型投資的最新舉動。

入股新思之前，輝達今年的投資還包括：入股Nokia10億美元，投資英特爾50億美元，投資Anthropic 100億美元，以及承諾未來數年將斥資1,000億美元購買OpenAI股票。雖然財務長柯蕾絲本周二參加瑞銀活動時表示，這1,000億美元的投資計畫還沒下簽正式協議。

CNBC報導，截至今年10月底，輝達持有606億美元的現金與短期投資，而OpenAI推出ChatGPT不久後的2023年1月時，公司擁有現金是133億美元，前後一比，增加逾3.5倍。

根據FactSet訪調分析師的預期，輝達今年的自由現金流更是將會達到968.5億美元，未來三年估計可累積自由現金流高達5,760億美元。

部分分析師希望輝達能用更多現金買回自家股票。Melius Research分析師Ben Reitzes本周在報告中寫道：「輝達未來幾年將產生超過6,000億美元的自由現金流，屆時應該會有許多餘裕進行機會型的回購。」

輝達董事會已在8月提高了600億美元的庫藏股授權額度。今年前三季，公司花了370億美元進行股票回購及股利發放。執行長黃仁勳也承諾：「我們會持續進行股票回購。」

黃仁勳說，公司的策略性投資是「非常重要的工作」，他表示，這些公司像OpenAI這樣成長起來後，會促使AI的需求增加，也會帶動輝達晶片的使用。雖然輝達曾表示並不要求被投資公司使用輝達產品，但它們最終都會使用。

黃仁勳強調過，輝達做的所有投資，「所有的投資，無一例外，都是為了擴展CUDA的影響力、擴展生態系」。

在輝達10月的揭露文件中另也顯示，輝達表示已經對其他未上市公司投入82億美元的資金。

輝達目前顯然以投資取代了併購。因為輝達至今最大的收購案是2020年以70億美元買下Mellanox。2020年想以400億美元收購安謀（Arm）最後並未成功，交易失敗後，輝達就沒有再完成過金額數十億美元的併購。

