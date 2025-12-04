我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

美11月民間就業人數意外大減 12月降息幾成定局

編譯陳律安／綜合報導
ADP就業報告顯示，美國11月民間企業聘僱人數意外下滑，勞動市場疲態盡現。(歐新社)
ADP就業報告顯示，美國11月民間企業聘僱人數意外下滑，勞動市場疲態盡現。(歐新社)

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業聘僱人數意外下滑，寫兩年半來最大減數，顯示勞動市場疲態盡現；加上美國總統川普屬意的聯準會（Fed）主席人選已浮上檯面，12月降息幾乎已成定局。

ADP研究公司3日公布，美國民間企業11月就業人數減少3.2萬人，遠不如市場預期的增加4萬人，也較10月上修後的增4.7萬人顯著滑落，寫下2023年3月來最大減數，反映美國就業市場的惡化程度遠比預期嚴重。

ADP就業報告，是聯準會12月決策會議前的最後一份就業數據。期貨交易員估算，Fed再度調降基準利率1碼的機率仍接近九成，儘管近幾周來，Fed決策官員的看法依舊嚴重分歧。

一派認為，需要降息才能防止勞動市場出現進一步問題；另一派則擔心，若再度降息，可能加劇通膨，而通膨目前仍遠高於聯準會的2%目標。

不過，隨著川普屬意的下任Fed主席人選已躍上檯面，可能進一步降低鷹派聲量。

川普2日表示，可能於「明年初」宣布聯準會（Fed）新任主席提名人選，之後又暗示白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett），可能就是他的選擇，意味在現任Fed主席鮑爾明年5月卸任前，哈塞特都將是「影子Fed主席」，他的發言對市場影響力勢將增強。

根據ADP的報告，50人以上的較大型企業，上月聘僱人數淨增9萬人；然而，未滿50人的企業，整體聘僱減少12萬人，其中，20-49人的企業便裁減了7.4萬人。

教育與健康服務領域新增3.3萬人，領先所有產業，休閒與餐旅業也增加1.3萬人。不過，多個產業同步下滑，拖累整體就業人數轉為負成長。

最大減數出現在專業與商業服務業，減少2.6萬人。其他裁減人力的產業包括資訊服務（減少2萬人）、製造業（減少1.8萬人），以及金融活動與營建業，這兩個產業各減9,000人。

ADP首席經濟學家理查森表示：「在消費者轉趨謹慎、總體經濟環境不明之際，導致雇主已在招聘上縮手；11月就業市場廣泛放緩，主要受累於小企業聘僱人數滑落。」

在美國期貨市場中，與有擔保隔夜融資利率（SOFR）連動的短期利率曲線部位需求正在升溫。SOFR密切反映市場對聯準會利率決策的預期。

這些押注反映出，鮑爾主席任期明年5月屆滿後，貨幣政策可能加速轉向寬鬆。

聯準會 利率 降息

上一則

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

下一則

中國房企萬科在港股「空單」暴增 近十年新高

延伸閱讀

黃仁勳受訪稱Nvidia是「世上唯一科技公司」 誇川普愛國務實

黃仁勳受訪稱Nvidia是「世上唯一科技公司」 誇川普愛國務實
涉賄德州民主黨聯邦眾議員 川普突特赦

涉賄德州民主黨聯邦眾議員 川普突特赦
Fed換帥添變數？市場憂哈塞特引爆「美版特拉斯」事件

Fed換帥添變數？市場憂哈塞特引爆「美版特拉斯」事件
NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球阻中國超車

NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球阻中國超車

熱門新聞

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人