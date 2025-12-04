最快2026年上市 Anthropic加速IPO 拚在OpenAI前掛牌

知情人士透露，Anthropic近日已選定美國西岸的Wilson Sonsini律師事務所協助規畫 IPO。(路透)

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，人工智慧（AI ）新創公司Anthropic打算搶在OpenAI 之前掛牌，已委託法律事務所籌備首次公開發行股票（IPO），最快2026年上市，可能是歷來最大規模IPO案之一。

Anthropic若能IPO，將取得更有效率的募款方式，並給予該公司籌碼、能用股權展開大型併購。Anthropic是Claude聊天機器人的開發商，獲得Google和亞馬遜支持。

知情人士透露，Anthropic已選定Wilson Sonsini律師事務所，協助規畫IPO，最快可能明年上市，並曾就上市事宜和多家大型投銀接觸，不過相關討論仍屬初步且非正式，可見離選定IPO承銷商還有一段距離。

儘管如此，這些舉動表示Anthropic的準備工作邁出大步，該公司IPO形同在AI熱潮之際，測試市場對尚未轉盈業者的投資胃納。Anthropic投資人樂見IPO，指出率先掛牌能讓公司從OpenAI手上奪得先機。

路透報導，競爭同業OpenAI也傳出規畫上市，也許會在明年下半年提出申請。儘管OpenAI財務長佛萊爾11月說，掛牌並非近期目標。然而，兩家公司都面臨相同障礙，即成長速度過快，加上訓練AI模型的成本高得驚人，使得財務表現難以預測。

此外，這兩家公司擬以美國科技新創前所未見的估值，叩關IPO市場。OpenAI在10月估值達到5000億美元；Anthropic上月獲得微軟和輝達 150億美元的投資承諾，預期本輪募資將使估值落在3000億至3500億美元之間。

