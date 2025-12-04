亞馬遜推自研AI晶片 並整合Nvidia技術做大AI商機

亞馬遜旗下雲端服務供應商AWS新一代自研AI晶片Trainium 3，運算效能比前一代提升4.4倍。(中央社)

全球最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜 AWS美國時間2日推出旗下最強自研AI 晶片「Trainium 3」，大搶Nvidia輝達 (另稱英偉達)地盤之際，也宣布下一代自研AI晶片「Trainium 4」將整合輝達「NVLink Fusion」技術，兩大廠成為「競爭又合作」的關係。

業界看好，亞馬遜AWS與輝達「既競爭、又合作」，有利亞馬遜AWS管理先前已經部署的輝達AI伺服器之外，也可望快速推出以輝達MGX架構的ASIC伺服器，使亞馬遜AWS、輝達在AI算力市場中共創雙贏，並攜手做大AI商機，帶旺台積電、鴻海、緯穎等AI伺服器鏈。

亞馬遜AWS表示，下一代的自家Trainium 4晶片，將採用輝達NVLink Fusion技術。亞馬遜AWS亦成為繼英特爾與高通之後，最新一家採用輝達高速網通技術AI大廠。

據了解，NVLink Fusion主要應用在伺服器內部資料傳輸通道中，這對每一個高效能運算晶片（HPC）相互串聯運算具有絕對重要性。目前只要輝達AI伺服器中，都配有NVLink技術，並已從先前的NVL 32推進到NVL 72，該命名方式的原因為可同時連結36顆輝達Grace架構CPU、72個Blackwell架構GPU。

目前輝達已將NVLink Fusion技術拓展到ASIC應用市場，只要採用客製化架構的MGX機櫃，同樣可使用NVLink規格，成為亞馬遜AWS導入輝達NVLink Fusion合作主因。

業界指出，亞馬遜先前採購的輝達H200架構AI伺服器，以及今年陸續建置的GB200／GB300的AI伺服器，未來都需要與亞馬遜自家研發的Trainium 4架構整合，如此才能讓AI模型訓練及推論上達到最大效益。

業界分析，現階段AI伺服器市場已開始逐步從過去以輝達、超微推出的HPC平台為主的架構，衍生出各大CSP廠自行開發的ASIC伺服器商機，以強化自家客製化AI模型訓練效率，不僅亞馬遜推出自家ASIC晶片，Google的TPU更是市場近期熱議話題，但這並不代表輝達或超微的HPC市場會被完全取代。未來GPU晶片廠推出的AI伺服器平台將會與ASIC平台相輔相成，且GPU本就是可做高度重複性運算的架構，因此輝達、超微開發的產品仍是市場大宗，ASIC架構則吃下部份AI伺服器市場。