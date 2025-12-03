我的頻道

黃仁勳面見川普遊說國會：不確定中國會不會買H200晶片

若中侵台 美會協防？賴清德接受紐時專訪這樣答

美股收高 晶片股撑起科技股漲勢 就業疲弱更強化Fed降息預期

編譯劉忠勇／綜合外電
紐約證交所外3日已立起聖誕樹，增添不少年節氣氛。(路透)
美國股市周三收盤上漲，最新經濟數據顯示美國就業降溫，加深市場對聯準會（Fed）下周降息的預期，小型股大受提振，而微軟下跌一度壓抑了漲勢。

道瓊工業指數上漲408.44點，漲幅0.9%，報47882.90點；史坦普500指數漲20.35點，漲幅0.3%，報6849.72點；那斯達克綜合指數上漲40.42點，漲幅0.2%，報23454.09點。羅素2000小型股指數上漲1.9%，在主要指數中領漲。投資人預料，降息可降低借貸成本並促進經濟成長，進而提振中小業者的獲利。

BofA Securities股票和量化策略師Jill Carey Hall說：「我們預期小型股在2026年表現優異，獲利將推動回報。」她也說，Fed降息和強勁的資本支出周期將是強勁的動力。

費城半導體指數也大漲1.8%，邁威爾科技（Marvell Technology）大漲 7.9%，該公司表示，受益於全球瘋狂投入 AI 運算的熱潮，旗下客製化晶片設計事業接到客戶接續下單。Microchip Technology 大漲 12.2%，1這家晶片製造商調高公司第3季度業績展望。台積電ADR漲1.2%。

輝達（NVIDIA）跌1%。輝達執行長黃仁勳表示，即使美國放寬對華晶片出口管制，他也不確定中國是否會接受輝達的H200晶片。

薪酬處理商ADP的報告顯示，11月民營部門招聘人數意外下降約32,000個。就業市場走弱周三助長投資人對降息的樂觀預期。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算本月降息的機率將近90%。

但降息的預期也打壓美元。美元指數已連續八個交易日下跌，創下2020年7月以來最長的連跌紀錄。

聯合醫療集團（UnitedHealth Group）大漲4.7%，率道瓊工業指數上漲。高盛(Goldman Sachs)上漲2.6%。

U.S. Bank Asset Management首席股票策略師桑德文（Terry Sandven）說：「通膨溫和，利率趨於下降，獲利小幅走高。這對股市而言堪稱黃金時期。」

沃爾瑪(Walmart)上漲1.8%，市值首次收在9,000億美元上方。上個月，隨著假日季的臨近，這家零售巨人提高了業績展望。

微軟一度下跌3%，有報導說，在截至6月底的財年中，許多銷售人員未能完成目標，因此這家科技巨頭削減了人工智慧（AI）軟體的銷售配額。但CNBC說微軟否認此報導，微軟收斂跌幅，收盤跌1.2%。

American Eagle Outfitters 大漲15.1%，該公司調高年度可比銷售額預期，押注假日旺季的強勁需求。

