英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

最新數據顯示，輝達 （Nvidia）上季個人電腦（PC）圖形處理器（GPU）市占率仍穩坐冠軍寶座，但比前季小幅下滑，超微 （AMD）和英特爾 則雙雙上升，英特爾市占率首次站上1%。

根據專業分析業者Jon Peddie Research（JPR）公布的數據，2025年第3季PC獨立（AIB）GPU市場比前季成長2.8%至1,200萬組，輝達以92%市占率持續遙遙領先，但比前季下滑1.2個百分點；超微市占率上升0.8個百分點至7%，英特爾則拿下1%市場。

英特爾在PC中央處理器（CPU）領域有舉足輕重地位，但旗下AIB產品仍微不足道，獨立GPU市占率站上1%對該公司而言是一大里程碑。超微以RDNA 4為基礎的Radeon RX 9000系列產品似乎大受媒體與零售通路歡迎，這股人氣已反映在市占率。

JPR指出，2025年第3季顯示卡銷量增幅小於過去十年平均值，分析師認為關稅不確定性導致第2季湧現恐慌性購買潮，能解釋這個現象。展望未來，JPR預測2024至2029年AIB市場複合年成長率（CAGR）為負0.7%。JPR總裁佩迪（Jon Peddie）憂心川普政府引發的社會經濟動盪，將導致經濟在通膨影響下陷入衰退。