我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市ICE逮捕人數激增 川普上任半年超過去年總和

亞當斯、曼達尼首次會晤 商討紐約市政交接

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

編譯林文彬／綜合外電
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

最新數據顯示，輝達（Nvidia）上季個人電腦（PC）圖形處理器（GPU）市占率仍穩坐冠軍寶座，但比前季小幅下滑，超微（AMD）和英特爾則雙雙上升，英特爾市占率首次站上1%。

根據專業分析業者Jon Peddie Research（JPR）公布的數據，2025年第3季PC獨立（AIB）GPU市場比前季成長2.8%至1,200萬組，輝達以92%市占率持續遙遙領先，但比前季下滑1.2個百分點；超微市占率上升0.8個百分點至7%，英特爾則拿下1%市場。

英特爾在PC中央處理器（CPU）領域有舉足輕重地位，但旗下AIB產品仍微不足道，獨立GPU市占率站上1%對該公司而言是一大里程碑。超微以RDNA 4為基礎的Radeon RX 9000系列產品似乎大受媒體與零售通路歡迎，這股人氣已反映在市占率。

JPR指出，2025年第3季顯示卡銷量增幅小於過去十年平均值，分析師認為關稅不確定性導致第2季湧現恐慌性購買潮，能解釋這個現象。展望未來，JPR預測2024至2029年AIB市場複合年成長率（CAGR）為負0.7%。JPR總裁佩迪（Jon Peddie）憂心川普政府引發的社會經濟動盪，將導致經濟在通膨影響下陷入衰退。

英特爾 超微 輝達

上一則

成美國年終假期購物季秘密武器？消費者今年押寶AI

延伸閱讀

專家：不論美最高法院判決為何 估川普將祭更多關稅

專家：不論美最高法院判決為何 估川普將祭更多關稅
兩國緊張關係緩和 川普和巴西總統通話

兩國緊張關係緩和 川普和巴西總統通話
美股收高 受英特爾和波音大漲激勵 Fed降息預期心理高漲

美股收高 受英特爾和波音大漲激勵 Fed降息預期心理高漲
美國接G20輪值主席國 官網放川普照片、舊內容全刪

美國接G20輪值主席國 官網放川普照片、舊內容全刪

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效