比爾蓋茲創立的新型核能公司 即將開始建造反應爐

編譯黃淑玲／綜合外電
泰拉能源（TerraPower）執行長李維斯克（Chris Levesque）。 (美聯社)
泰拉能源（TerraPower）執行長李維斯克（Chris Levesque）。 (美聯社)

比爾蓋茲創立的核能公司泰拉能源（TerraPower）計劃明年第2季之前，就可以開始在懷俄明州興建新一代核子反應爐，因為該公司提前六個月完成關鍵的監管審核程序。

泰拉能源執行長李維斯克（Chris Levesque）周二（2日）表示，公司預期美國核能管制委員會（NRC）將在明年2月前核發一座345 MW核反應爐的建造許可。相關單位已於周一完成反應爐的安全審查，環境影響評估則是在10月已經通過。

隨著川普總統努力推動核能的更廣泛部署，泰拉能源這次核反應爐建造申請，審核速度比預期更快。川普挺核能，以因應電力需求暴增。他施壓NRC精簡核准流程；以往這些審核程序，被業界普遍視為最主要瓶頸。

李維斯克說：「這是重大的綠燈訊號。我們預計明年初就會看到實際建設的開始。」

泰拉能源是一波新興先進反應爐公司的其中一家，去年年中開始建造電廠中的非核能部分設施，預計2031年投入商業運轉。

批評者對核電廠加速審核表達了關切。美國科學家關懷聯盟（Union of Concerned Scientists）核能安全主管萊曼就認為，NRC能在如此短的時間內完成審查，「唯一的辦法就是將重大且未解決的安全問題，掃到地毯底下，或是放到以後再考量」。

川普 懷俄明州 比爾蓋茲

加速核能復興 川普政府為重啟三哩島核電廠提供10億元貸款

桑伯格是英雄 還是玩偶？

OpenAI喊電力是新石油 科技巨頭掀搶電大戰

Google資料中心助推核能復興潮 攜手NextEra重啟核電廠

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

