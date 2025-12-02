Fed示警商用不動產風險 點出資產價值下降、利率高掛等隱憂

我的頻道

編譯林聰毅／綜合報導
美國聯準會的報告指出，近期私人信用市場發生的違約事件，使外界更加關注銀行對非銀行機構的曝險。（路透）
美國聯準會的報告指出，近期私人信用市場發生的違約事件，使外界更加關注銀行對非銀行機構的曝險。（路透）

隨著「利率居高不下，承銷標準緊縮，以及商用不動產價值下降」等疑慮加劇，美國聯準會（Fed）正在密切注意社區和地區銀行的投資組合，並示警相關潛在風險。

Fed在1日發布的監管報告中說，上述這些因素可能影響借款人再融資或清償貸款的能力。監管機構正在密切關注商用不動產的貸款趨勢，並嚴密審查承銷作業及信用損失準備金水準。

聯準會的監管部門正在監控華爾街貸款銀行在資本規畫和流動性風險管理的弱點。職掌銀行監管業務的Fed副主席鮑曼（Michelle Bowman）已要求監管機構專注於實質風險，切勿被不影響公司安全穩健性的事項分散注意力。

Fed在報告中說，近期私人信用市場發生的違約事件，使外界更加關注銀行對非銀行機構的曝險。非銀行機構受到的監管較少，但其貸款正在持續成長，聯準會將繼續密切關注傳統貸款機構與非銀行機構之間的關聯度。

但這份報告也指出，至第2季為止，絕大多數銀行的資本水準仍遠高於監管規定，「壓力測試的結果顯示，大型銀行可以從容因應嚴重的經濟衰退，同時維持最低資本要求，並且有能力放貸給家庭和企業」。

此外，鮑曼在給眾院金融服務委員會聽證會的預備講稿中說，她將努力為銀行和穩定幣制定新規則，以確保華爾街、金融科技業者和加密貨幣公司之間維持健康的競爭。她說：「身為監管者，我的職責是以負責任方式鼓勵創新，我們必須不斷提高能力，以管理創新對安全與健全所造成的風險。」

鮑曼並表示，她將根據「天才法案」（Genius Act）的規定，與其他機構合作，為穩定幣發行機構制定資本和多元化監管規定。這部穩定幣法案要求發行機構正式註冊並持有與美元等額的儲備金。她強調，各機構須對數位資產提出明確說明，並就擬議的新應用案例提供監管反饋。

美國監管機關將在加密貨幣業者與銀行的競爭中扮演關鍵角色，目前加密貨幣業者正在申請銀行牌照以取得更高的營業合法性，傳統銀行業者則警告，此舉可能造成不公平競爭、或導致牌照制度空洞化，因為加密幣公司將憑藉銀行牌照的合法性運營，卻無需承擔所有相應的責任。

加密貨幣 貸款 聯準會

