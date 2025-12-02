Nvidia推AR1模型 自駕車「有常識」辨別路況

我的頻道

記者蕭君暉／綜合報導

Nvidia輝達（另稱英偉達）2日宣布，推出全球首款自動駕駛「推理視覺語言模型」，要透過AI視覺辨識等應用，打造「有常識」的自駕車，使其更趨近於人類駕駛，擁有常識判斷能力辨別路況與車景安全性，掀起全球自駕車新革命，也為物理AI應用邁大步。

輝達自駕車布局再進擊，台廠中，鴻海已攜手輝達、UBER與Stellantis，啟動打造無人車計畫。隨著輝達新模型問世，業界看好有助鴻海加快推出自駕車腳步，成為大贏家。

輝達在美國加州聖地牙哥NeurIPS AI大會上，宣布推出一系列新開放AI模型和工具，旨在加速自動駕駛和物理AI研究。其中最受矚目的，是全球首款自動駕駛「推理視覺語言模型」Alpamayo-R1（AR1）。

輝達說明，AR1是專為自動駕駛研究設計的開放式推理視覺語言模型，可將思維鏈（chain-of-thought）AI推理與路徑規劃相結合，路徑規畫是提升自駕車在複雜道路場景中的安全性，並實現Level 4自動駕駛的關鍵要素。

以往的自動駕駛模型在處理行人密集的十字路口、即將出現的封閉車道或自行車道上的並排停車等複雜場景時，經常面臨困境。

輝達表示，AR1賦予自駕車類似人類駕駛的常識判斷能力，透過分解場景，逐步進行推理來實現打造「有常識」的自駕車，並讓車輛自行評估所有場景發展可能，再運用情境資料選擇最佳路線。

輝達指出，例如自駕車行經行人密集區且鄰近自行車道時，透過AR1，車輛得以即時整合路徑資料、納入推理軌跡，作為採取特定行動決策依據，進而規劃後續路徑，包括遠離自行車道，或為可能違規穿越馬路的行人預作停車準備等。

業界分析，輝達、鴻海、Uber與Stellantis正合作開發和部署Level 4自駕計程車，隨著輝達發布AR1，可望加速Level 4自駕技術商業化應用，為四家公司推動全球自駕移動服務的普及更邁進一大步。

Level 4自駕技術需要複雜的技術堆疊，包括強大的運算、智慧電源管理、可靠的連接和有效的熱控制。它們還依賴各種感測器（例如 LiDAR、雷達和多視圖攝影機）協同工作來感知環境。

自駕車 輝達 AI

