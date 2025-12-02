我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股收高 受英特爾和波音大漲激勵 Fed降息預期心理高漲

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

ChatGPT面臨Gemini追逼 奧特曼下達「紅色警戒」延後其他產品開發

編譯周辰陽／即時報導
OpenAI共同創辦人兼執行長奧特曼於5月8日赴華府國會山莊出席參議院委員會聽證會。（美聯社）
OpenAI共同創辦人兼執行長奧特曼於5月8日赴華府國會山莊出席參議院委員會聽證會。（美聯社）

根據《華爾街日報》看到的OpenAI內部備忘錄，執行長奧特曼（Sam Altman）1日告訴員工，公司正宣佈一項「紅色警戒」（code red）行動，以提高ChatGPT的品質，並因此延後其他產品推出。

《The Information》較早前曾報導部分備忘錄內容。奧特曼表示，OpenAI在提升旗下聊天機器人的日常使用體驗方面還有更多工作要做，包括改善個人化功能、提升速度與可靠性，以及讓它能回答更廣泛的問題。

奧特曼表示，OpenAI將推遲其他計畫的工作，例如廣告、醫療與購物的AI代理，以及名為Pulse的個人助理。他鼓勵暫時性團隊調動，並表示公司將為負責改進ChatGPT的人員舉行每日會議。OpenAI的ChatGPT負責人托利（Nick Turley）當晚在X上表示，公司現在專注於擴大其聊天機器人，同時致力於使其「更加直觀和個性化」。

這份全公司備忘錄是迄今最明確的跡象，顯示OpenAI正承受來自競爭對手的壓力，而這些對手已縮小該公司在 AI 競賽中的領先幅度。奧特曼尤其關切谷歌（Google）。谷歌11月發布新版Gemini AI模型，在業界基準測試中超越 OpenAI模型，帶動這家搜尋巨頭的股價飆升。

因為ChatGPT擁有超過8億的每周活躍用戶，基數龐大且持續成長，再加上OpenAI在尖端AI研究上的領先地位，使得奧特曼成功消除了外界對OpenAI財務狀況的擔憂。在這份內部備忘錄中，奧特曼表示，OpenAI計畫於下周發布的一款新推理模型領先谷歌最新版的Gemini模型，而公司在其他多個方面也依然有良好表現。

備忘錄指出，OpenAI先前已在提升ChatGPT的行動中宣布「橙色警戒」。知情人士透露，OpenAI使用黃色、橙色與紅色三種不同顏色代碼，用來描述解決問題所需的不同緊急程度。

AI OpenAI 奧特曼

上一則

美股收高 受英特爾和波音大漲激勵 Fed降息預期心理高漲

下一則

策略師示警 美元本月面臨「三重打擊」

延伸閱讀

Gemini威脅 OpenAI傳發動「紅色警戒」行動加強循環投資

Gemini威脅 OpenAI傳發動「紅色警戒」行動加強循環投資
封面故事／「名畫的控訴」 誰是偷畫賊?

封面故事／「名畫的控訴」 誰是偷畫賊?
OpenAI硬體原型裝置估2年內問世 奧特曼：看到會想咬一口

OpenAI硬體原型裝置估2年內問世 奧特曼：看到會想咬一口
「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世

「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法