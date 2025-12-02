ChatGPT面臨Gemini追逼 奧特曼下達「紅色警戒」延後其他產品開發

OpenAI共同創辦人兼執行長奧特曼於5月8日赴華府國會山莊出席參議院委員會聽證會。（美聯社）

根據《華爾街日報》看到的OpenAI 內部備忘錄，執行長奧特曼 （Sam Altman）1日告訴員工，公司正宣佈一項「紅色警戒」（code red）行動，以提高ChatGPT的品質，並因此延後其他產品推出。

《The Information》較早前曾報導部分備忘錄內容。奧特曼表示，OpenAI 在提升旗下聊天機器人的日常使用體驗方面還有更多工作要做，包括改善個人化功能、提升速度與可靠性，以及讓它能回答更廣泛的問題。

奧特曼表示，OpenAI將推遲其他計畫的工作，例如廣告、醫療與購物的AI代理，以及名為Pulse的個人助理。他鼓勵暫時性團隊調動，並表示公司將為負責改進ChatGPT的人員舉行每日會議。OpenAI的ChatGPT負責人托利（Nick Turley）當晚在X上表示，公司現在專注於擴大其聊天機器人，同時致力於使其「更加直觀和個性化」。

這份全公司備忘錄是迄今最明確的跡象，顯示OpenAI正承受來自競爭對手的壓力，而這些對手已縮小該公司在 AI 競賽中的領先幅度。奧特曼尤其關切谷歌（Google）。谷歌11月發布新版Gemini AI模型，在業界基準測試中超越 OpenAI模型，帶動這家搜尋巨頭的股價飆升。

因為ChatGPT擁有超過8億的每周活躍用戶，基數龐大且持續成長，再加上OpenAI在尖端AI研究上的領先地位，使得奧特曼成功消除了外界對OpenAI財務狀況的擔憂。在這份內部備忘錄中，奧特曼表示，OpenAI計畫於下周發布的一款新推理模型領先谷歌最新版的Gemini模型，而公司在其他多個方面也依然有良好表現。

備忘錄指出，OpenAI先前已在提升ChatGPT的行動中宣布「橙色警戒」。知情人士透露，OpenAI使用黃色、橙色與紅色三種不同顏色代碼，用來描述解決問題所需的不同緊急程度。